Прокуратура Грузии утверждает, что экс-президент страны санкционировал план покушения на бизнесмена Патаркацишвили. По ее версии, к делу причастны и другие бывшие высокопоставленные чиновники.
Michailas Saakašvilis
© Sputnik / Scanpix

Грузинские власти обвинили экс-президента страны Михаила Саакашвили в том, что в должности главы государства он санкционировал план покушения на бизнесмена Бадри Патаркацишвили. Как сообщила в среду, 17 октября, главная прокуратура республики, этот план разрабатывался в Департаменте конституционной безопасности Грузии в 2007 году.

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Как указывается в заявлении, из разговоров сотрудников департамента становится ясно, что убийство Патаркацишвили "было санкционировано президентом Грузии Михаилом Саакашвили" и что в подготовке покушения участвовали начальник ведомства Дата Ахалая и три высокопоставленных сотрудника департамента. Один из них - Гиоргий Мерабашвили - был задержан 16 октября.

В заявлении прокуратуры сообщается, что эти сотрудники установили контакт с одним из охранников Патаркацишвили и пытались получить от него информацию о персонале, обслуживающем бизнесмена. Это следует из результатов анализа скрытых аудиозаписей, изъятых в 2016 году. "В аудиозаписи обвиняемые сотрудники департамента обсуждают методы убийства бизнесмена, которые не вызывали бы подозрений в естественной смерти", - поясняется в заявлении прокуратуры.

Бадри Патаркацишвили в феврале 2008 года скоропостижно скончался в своем доме под Лондоном от сердечного приступа.

Deutsche Welle
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