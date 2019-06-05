"Потеря доверия среди населения является для Путина проблемой уже потому, что личности, стоящие за ним, чувствуют себя в безопасности, пока у него хороший рейтинг. Когда рейтинг становится хуже, они начинают нервничать. В ответ на это во внешней политике ему приходится делать ставку на вооруженные силы, что сейчас и происходит. Тем не менее, так он становится более зависимым от своей армии, что ему также не может нравиться. Ведь российские генералы могут прийти к идее о том, что однажды они могли бы жить и без человека, который настолько теряет доверие среди населения", - указал собеседник издания.
По мнению Ходорковского, для того, чтобы вернуть свою репутацию, Путин делает ставку на "создание максимально сильного образа врага. Он должен создавать впечатление, что американцы хотят напасть на Россию. И именно поэтому он будет пытаться это спровоцировать". "На ум, конечно, приходят Сирия и Венесуэла. Но оба конфликта очень нелюбимы среди россиян. Поэтому я скорее предполагаю, что он будет обострять ситуацию в Европе. Например, в Косово", - отметил оппозиционер.
Говоря об отношении Путина к Германии, пытающейся выступать посредником между Россией и Западом, Ходорковский заявил: "Мечта Путина - это слабая, изолированная Германия".
"Конечно, с одной стороны, Путин заинтересован в том, чтобы Европа покупала больше российского газа. Продажи газа не так важны для российской экономики, но они набивают карманы Путина и его друзей. Кроме того, речь идет о контроле за находящейся в Германии инфраструктурой. Когда этот контроль окажется в его руках, Путин будет увеличивать давление на политику и так пытаться усилить свое влияние на Германию. Поэтому через "Северный поток-2" в Германию потекут также коррупция и преступное влияние", - считает Ходорковский.
"Западу, наконец, надо попрощаться с представлением о том, что путинский режим - это абсолютно нормальное правительство с ценностями и целями в том понимании, в каком их знают в Европе. Кремль - всемогущая монополия в России (...). Он делает вид, будто существуют различные институты и действующие лица, но это обман. (...) Я имею в виду структуры, стоящие за министрами. Это мафиозные структуры, знакомые из организованной преступности. Путин так вырос и довел это до совершенства. Он мафиози, который руководит российской системой управления, как преступным синдикатом", - заявил Ходорковский.
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