Газета сообщает: "Полная версия этого интервью включена в новое издание книги Питера Конради "Кто потерял Россию: как мир вступил в новую холодную войну" (Who Lost Russia, How the World Entered a New Cold War).
"Я провел 10 лет в ситуации, когда меня могли убить в любой день и очень легко, без проблем", - сказал Ходорковский в интервью, подразумевая свое тюремное заключение.
Автор приводит еще одну фразу Ходорковского: "Не думаю, что у Путина есть желание убить меня прямо сейчас, но это не значит, что завтра у него такое желание не появится. Средства для этого у него определенно есть".
По словам Конради, основанная Ходорковским "Открытая Россия" "далека от попыток форсировать быстрые перемены, а играет вдолгую - ее цель в том, чтобы, "когда все рухнет, в России имелись политические силы, созданные при понимании и признании общества, которые удержат страну от повторения тех же ошибок", говорится в статье.
Среди тех, кого Ходорковский поддерживает, есть и Алексей Навальный, "харизматичный оппозиционный лидер, отстраненный по сфабрикованным обвинениям от участия в мартовских "псевдовыборах" (как их называет Ходорковский)", передает автор.
"Он уже заключенный, - говорит Ходорковский о Путине. - Правда, Путин не хочет оставаться у власти до самой смерти, но у него нет стратегии ухода, которая позволила бы ему наслаждаться колоссальным богатством, которое он накопил, не страшась судебного преследования".
Конради поинтересовался отношением Ходорковского к "часто цитируемому доводу, что Россия с ее огромной территорией и нехваткой исторического опыта демократии может функционировать лишь при сильном лидере".
"Раньше часто утверждали, что чернокожие не могут управлять своей жизнью без помощи белых людей, - возражает Ходорковский. - Теперь утверждается, что русские, в отличие от европейцев и остального мира, не могут сами собой управлять без сильной руки. То же самое раньше часто говорили про немцев. Это форма расизма".
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