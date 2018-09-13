"Правительству очевидно, что эти люди — офицеры российской военной разведки, ГРУ, и что они использовали чрезвычайно токсичное незаконное химоружие на улицах нашей страны", — заявил РИА "Новости" представитель британского внешнеполитического ведомства.

"Мы неоднократно просили Россию объяснить, что произошло в марте в Солсбери. Сегодня — как мы видели на протяжении всего времени — они отреагировали запутыванием вопроса и ложью", — добавил британский дипломат.

Ранее британская полиция сообщила, что в номере отеля City Stay Hotel, где останавливались подозреваемые, при осмотре были обнаружены следы использованного ими ядовитого вещества семейства "Новичок".

Между тем в беседе с главным редактором Sputnik и RT Маргаритой Симоньян Александр Петров и Руслан Боширов заявили, что побывали в Солсбери как туристы, ничего не знали про Скрипалей и работают в фитнес-индустрии.

По словам мужчин, они не привезли никаких отравляющих веществ и даже не знали, где расположен в Солсбери дом Скрипалей. Россияне подчеркнули, что прибыли в Солсбери 3 марта, чтобы посмотреть знаменитый готический собор Девы Марии XIII века и другие памятники, в том числе Стоунхендж, до которого можно добраться оттуда за 35 минут на туристическом автобусе. Как пояснил Петров, они продержались там всего около получаса, так как улицы были занесены снегом, кругом были грязь и слякоть. Россияне промокли, вернулись на вокзал и на ближайшем поезде уехали в Лондон.

На следующий день приятели вновь туда вернулись, чтобы, по их словам, осмотреть городские достопримечательности. Как сообщили россияне, они решили предпринять вторую вылазку, так как в Лондоне все растаяло, стояла теплая и солнечная погода. На этот раз они провели в Солсбери около часа. В тот же день проживавший в городе бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были госпитализированы с признаками сильнейшего отравления.

Британские следователи сообщали, что Боширов и Петров въехали в страну по настоящим российским паспортам, однако, скорее всего, их имена были вымышленными. Великобритания показала информацию, собранную ее разведкой, экспертам из США, Германии, Франции и Канады. Они согласились с тем, что Петров и Боширов являются офицерами российской разведки, пишет "Новая газета".

Отметим, что интервью Петрова и Боширова было опубликовано на следующий день после того, как их упомянул президент РФ Владимир Путин. Глава государства заявил, что российские власти уже нашли россиян, которых британская прокуратура считает ответственными за инцидент в Солсбери. Он призвал обоих мужчин связаться со СМИ и "все рассказать". Путин также отметил, что в их рассказе "ничего особенного криминального нет".

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России. МИД РФ направил в Foreign Office около 60 дипломатических нот, требуя предоставить России доступ к расследованию, пострадавшим гражданам РФ, а также с запросом о правовой помощи и предложениями о сотрудничестве, в том числе о проведении совместного расследования, но британские власти на них не отреагировали, сообщают "Вести.ru".