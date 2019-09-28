Департамент консульской службы МИД Украины поддерживает оперативную связь с представителем судовладельца и французским морским спасательно-координационным центром.
Atlanto vandenynas
© Reuters/Scanpix

В Атлантическом океане недалеко от Мартиники исчезло судно Bourbon Rhode, на борту которого в составе экипажа находились граждане Украины.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил заместитель директора департамента консульской службы МИД Василий Кирилич.

"26 сентября 2019 года в Атлантическом океане на расстоянии около 1200 морских миль от Мартиники (заморский департамент Франции) в результате шторма исчезло судно Bourbon Rhode, среди членов экипажа которого были граждане Украины", - отметил дипломат.

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По его словам, поисковую операцию проводит французский морской спасательно-координационный центр Maritime Rescue and Coordination Centrе Fort De France (MRCC).

"Департамент консульской службы поддерживает оперативную связь с представителем судовладельца и региональным центром MRCC. Консул Украины во Франции установил связь с офисом компании судовладельца", - добавил Кирилич.

Как сообщает УП со ссылкой на источники, на судне находится около десятка украинцев.

УНИАН

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