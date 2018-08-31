Министерство иностранных дел подготовило пакет документов о выходе Украины из большого договора о дружбе с Россией.
Об этом сообщил журналистам глава МИД Павел Климкин.
Pavelas Klimkinas
© AFP / Scanpix

"Эти документы уже подготовлены, весь пакет", - заявил он.

По словам министра, "в ближайшие дни" его ведомство "внесет их формально".

"Россия нарушила всё, что возможно в этом договоре, начиная от преамбулы, и все статьи", - отметил он.

Климкин обратил внимание, что у этой проблемы, кроме политической, есть и эмоциональная сторона.

"Ну, о какой дружбе, о каком сотрудничестве может идти речь?!" - подчеркнул он.

Статьи по теме:
Украина разрывает большой договор о дружбе с РФ  (17)
Как работает российское вмешательство в дела соседних стран  (41)

Глава МИД пообещал в пятницу написать в соцсетях пост с перечнем доказательств нарушения Россией этого соглашения.

Как сообщалось, 28 августа президент Украины Петр Порошенко заявил, что МИД Украины готовит разрыв базового договора о дружбе с РФ.

Ранее Порошенко говорил, что предложит Верховной Раде прекратить действие лишь отдельных положений договора о дружбе с Россией. В то же время он заявил, что отменять договор целиком нельзя, ведь там есть важные для Украины положения о взаимном уважении территориальной целостности и нерушимости существующих между ними границ.

По его словам, отмене подлежат статьи о стратегическом партнерстве между Украиной и РФ или положения о двустороннем сотрудничестве в военной сфере и об официальном прекращении нашего участия в уставных органах СНГ.

Украинская правда
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

В мире

Дональд Трамп угрожает вывести США из состава ВТО

Президент США Дональд Трамп угрожает вывести Америку...

Пресса Британии: мир готов перессориться из-за российского газа (3)

В обзоре британской прессы: Кто недоволен "Северным...

Жерара Депардье обвинили в домогательствах и изнасиловании (4)

22-летняя французская актриса обвинила актера Жерара...

ФБК: глава Пенсионного фонда России Дроздов — миллиардер (4)

Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов —...

Мост через Керченский пролив спас Крым от падения туристического потока (12)

2017 год продемонстрировал падение спроса на отдых в...

TOP новостей

Audrius Butkevičius ir Pavelas Gračiovas, už jų - Vytautas Landsbergis ir Borisas Jelcinas

В Литве отмечают 25-летие вывода советских войск (41)

В пятницу Литва отмечает 25-летие вывода оккупационных...

Vladimiras Libenko Vladimiras Libenko Aleksandras Učitelevas

Украинец в Йонаве: уже говорит по-литовски и зарабатывает больше других (104)

Владимир Либенко приехал в Литву из три года назад и...

С сентября лихачей ждет неприятная новость: начинают действовать новые радары (5)

На литовских дорогах государственного значения на...

Объявление: скупают профили на фейсбуке по 17 евро

"Покупаю профили на фейсбуке по 17 евро". Такое...

В ближайшие выходные в Литве будет ограничена продажа алкоголя (1)

В ближайшие выходные в Литве будет ограничена продажа...