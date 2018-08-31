Министерство иностранных дел подготовило пакет документов о выходе Украины из большого договора о дружбе с Россией.
Об этом сообщил журналистам глава МИД Павел Климкин.
Pavelas Klimkinas
© AFP / Scanpix

"Эти документы уже подготовлены, весь пакет", - заявил он.

По словам министра, "в ближайшие дни" его ведомство "внесет их формально".

"Россия нарушила всё, что возможно в этом договоре, начиная от преамбулы, и все статьи", - отметил он.

Климкин обратил внимание, что у этой проблемы, кроме политической, есть и эмоциональная сторона.

"Ну, о какой дружбе, о каком сотрудничестве может идти речь?!" - подчеркнул он.

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Глава МИД пообещал в пятницу написать в соцсетях пост с перечнем доказательств нарушения Россией этого соглашения.

Как сообщалось, 28 августа президент Украины Петр Порошенко заявил, что МИД Украины готовит разрыв базового договора о дружбе с РФ.

Ранее Порошенко говорил, что предложит Верховной Раде прекратить действие лишь отдельных положений договора о дружбе с Россией. В то же время он заявил, что отменять договор целиком нельзя, ведь там есть важные для Украины положения о взаимном уважении территориальной целостности и нерушимости существующих между ними границ.

По его словам, отмене подлежат статьи о стратегическом партнерстве между Украиной и РФ или положения о двустороннем сотрудничестве в военной сфере и об официальном прекращении нашего участия в уставных органах СНГ.

Украинская правда
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