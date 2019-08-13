МИД Украины объявил российского дипломата персоной нон грата

МИД Украины объявил сотрудника генконсульства России во Львове персоной нон грата. Это произошло после того, как Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила украинского гражданина, снабжавшего российского дипломата "разведывательной информацией", сообщила во вторник, 13 августа, пресс-служба СБУ.
Как отмечается в сообщении, речь идет о военном пенсионере, руководителе одной из общественных организаций, который был завербован российскими спецслужбами в 2014 году. "По заданию российских кураторов он собирал разведывательную информацию о политических и общественных деятелях, подразделениях ВС Украины, специальных и правоохранительных органах, иностранных военных инструкторах в западном регионе государства", - сообщает пресс-служба СБУ. В пресс-релизе указывается, что украинской спецслужбе удалось задокументировать факты передачи собранных данных российскому разведчику, который "работал" под дипломатическим прикрытием в генконсульстве РФ во Львове.
За деятельность, несовместимую со статусом консульского должностного лица, МИД Украины объявило "дипломата" персоной нон грата, он уже покинул территорию страны. В отношении гражданина Украины заведено дело о государственной измене.
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