Москва намерена сорвать встечу в "нормандском формате" по урегулированию в Донбассе, заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко. Российское руководство вслед за уже согласованными прекращением огня и "формулой Штайнмайера" выдвигает третье условие для возобновления встреч "нормандской четверки" - имплементацию "формулы Штайнмайера" в украинское законодательство, заявил украинский министр вечером в понедельник, 7 октября, в эфире телеканала ICTV.
"Чувствуя, что давление увеличивается, что Украина делает определенные реальные шаги, Россия вынуждена искать новые и новые основания для того, чтобы не проводить встречу", - отметил Пристайко. Он также отметил, что Москва не заявляла о готовности встречаться в "нормандском формате".
"Формула Штайнмайера" - шаг к продолжению "нормандского формата"
"Формулу Штайнмайера" подписали представители Украины, России, ОБСЕ и самопровозглашенных республик Донбасса на заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины 1 октября в Минске. Контактная группа договорилась о разведении сил и средств на участке Золотое и Петровское 7 октября.
Согласно документу, Донбасс временно получит особый статус в момент проведения там местных выборов, и постоянный - после того как результаты этих выборов признает Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Под контролем ОБСЕ должно пройти и само голосование.
В Берлине считают подписание документа, названного по имени действующего президента ФРГ, в прошлом - главы МИД Германии Франка-Вальтера Штайнмайера (Frank-Walter Steinmeier), важным шагом на пути к дальнейшему сотрудничеству в "нормандском формате" и реализации минских договоренностей.
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