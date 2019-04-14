Министерство иностранных дел Украины приветствует решение польских и эстонских властей не пустить в свои территориальные воды российских парусник "Седов", передает rus.err.ee.
Sedov
© AP / Scanpix

"Польша вместе с Эстонией стали на защиту международного права. Крым — это Украина, а Россия должна нести ответственность за незаконные действия", — написал министр иностранных дел Украины Павел Климкин в своем "Твиттере".

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Эстония на этой неделе запретила вход в свои территориальные воды российскому паруснику "Седов", поскольку на его борту находятся курсанты Керченского государственного морского технологического университета, расположенного в аннексированном Россией Крыму.

Об этом говорится в комментарии, предоставленном ERR Министерством иностранных дел Эстонии.

"Учебное судно "Седов" не получило разрешения на вход в территориальные воды Эстонии, поскольку, по нашим данным, на его борту находятся курсанты Керченского государственного морского технологического университета из оккупированного Крыма", — говорится в комментарии.

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