"Польша вместе с Эстонией стали на защиту международного права. Крым — это Украина, а Россия должна нести ответственность за незаконные действия", — написал министр иностранных дел Украины Павел Климкин в своем "Твиттере".

Эстония на этой неделе запретила вход в свои территориальные воды российскому паруснику "Седов", поскольку на его борту находятся курсанты Керченского государственного морского технологического университета, расположенного в аннексированном Россией Крыму.

Об этом говорится в комментарии, предоставленном ERR Министерством иностранных дел Эстонии.

"Учебное судно "Седов" не получило разрешения на вход в территориальные воды Эстонии, поскольку, по нашим данным, на его борту находятся курсанты Керченского государственного морского технологического университета из оккупированного Крыма", — говорится в комментарии.