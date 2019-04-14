"Польша вместе с Эстонией стали на защиту международного права. Крым — это Украина, а Россия должна нести ответственность за незаконные действия", — написал министр иностранных дел Украины Павел Климкин в своем "Твиттере".
Эстония на этой неделе запретила вход в свои территориальные воды российскому паруснику "Седов", поскольку на его борту находятся курсанты Керченского государственного морского технологического университета, расположенного в аннексированном Россией Крыму.
Об этом говорится в комментарии, предоставленном ERR Министерством иностранных дел Эстонии.
"Учебное судно "Седов" не получило разрешения на вход в территориальные воды Эстонии, поскольку, по нашим данным, на его борту находятся курсанты Керченского государственного морского технологического университета из оккупированного Крыма", — говорится в комментарии.
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