Министерство иностранных дел Украины приветствует решение польских и эстонских властей не пустить в свои территориальные воды российских парусник "Седов", передает rus.err.ee.
Sedov
© AP / Scanpix

"Польша вместе с Эстонией стали на защиту международного права. Крым — это Украина, а Россия должна нести ответственность за незаконные действия", — написал министр иностранных дел Украины Павел Климкин в своем "Твиттере".

Статьи по теме:
Польша и Эстония запретили российскому судну войти в их воды  (245)
Российский парусник "Седов" не пустили в территориальные воды Эстонии  (44)

Эстония на этой неделе запретила вход в свои территориальные воды российскому паруснику "Седов", поскольку на его борту находятся курсанты Керченского государственного морского технологического университета, расположенного в аннексированном Россией Крыму.

Об этом говорится в комментарии, предоставленном ERR Министерством иностранных дел Эстонии.

"Учебное судно "Седов" не получило разрешения на вход в территориальные воды Эстонии, поскольку, по нашим данным, на его борту находятся курсанты Керченского государственного морского технологического университета из оккупированного Крыма", — говорится в комментарии.

rus.delfi.ee
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

В мире

В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой

В работе социальных сетей Facebook и Instagram , а также...

Авиакатастрофа в Непале. Еще одна трагедия в самом опасном аэропорту мира

Трое погибли, четверо ранены в результате...

Израиль планирует вторую миссию на Луне

После неудачной попытки прилунения израильского зонда...

Протестующие в Белграде потребовали отставки президента Сербии Вучича

В центре Белграда вновь состоялась массовая акция...

Зеленский не пришел на дебаты с Порошенко (2)

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский не...

TOP новостей

Vilniaus vandenys расширит систему самообслуживания (11)

Компания Vilniaus vandenys готовится к расширению системы...

Очень мрачный взгляд на больницы, оказавшиеся на краю бездны: может быть только хуже (17)

В прошлом году уменьшилось количество погрязших в...

Зеленский не пришел на дебаты с Порошенко (2)

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский не...

Сейм Литвы в апреле будет заседать всего четыре дня: политики взяли пасхальные каникулы (14)

Собравшийся на весеннюю сессию в начале марта Сейм...

На границе с Польшей и Беларусью идёт вакцинация диких животных (31)

На этой неделе начата весенняя вакцинация диких...