Как отмечает ведомство, визит, который состоялся 4 августа, был несогласован с Украиной.

"Украина считает этот визит и любые так называемые поездки российских чиновников во временно оккупированную Автономную Республику Крым и г.. Севастополь (Украина) грубым нарушением государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, циничным и демонстративным пренебрежением российской стороной общепризнанными принципами и нормами международного права, обязательствами по двусторонним и многосторонним договорам, участниками которых являются Украина и Россия", – заявляет МИД.

В частности, речь идет об Уставе ООН, резолюциях Генеральной Ассамблеи ООН "Территориальная целостность Украины" от 27 марта 2014 года, "Состояние прав человека в Автономной Республике Крым и г.. Севастополь (Украина)" от 19 декабря 2016 года и "Состояние с правами человека в Автономной Республике Крым и г. Севастополь (Украина)" от 19 декабря 2017 года.

"Автономная республика Крым и г.. Севастополь является неотъемлемой частью Украины в ее международно-признанных границах", – отмечает МИД Украины.

"Это признается всем международным сообществом, которое уже неоднократно давало надлежащую оценку международно-противоправным деяниям Российской Федерации путем принятия соответствующих резолюций ООН, Совета Европы, ОБСЕ, других международных организаций, а также введения санкций против РФ как государства-оккупанта", – добавляет ведомство.

4 августа Путин побывал в аннексированном Крыму, где посетил вечер открытия Второго международного музыкального фестиваля "Опера в Херсонесе". Российский лидер был на гала-концерте звезд мирового балета в древнем городе на аннексированном полуострове.