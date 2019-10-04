Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что Россия и Украина планируют провести новый обмен удерживаемыми лицами на следующей неделе. Об этом он рассказал в эфире ток-шоу "Право на владу", передает "Интерфакс-Украина".
Rusijos ir Ukrainos lėktuvai paleidžiamus kalinius atskraidino į Maskvą ir Kijevą
© AP / Scanpix

"В ближайшее время и это уже буквально, я надеюсь, на следующей неделе мы планируем еще более масштабный обмен", — сказал министр.

Последний обмен заключенными между Россией и Украиной прошел 7 сентября. Каждая из сторон передала по 35 человек. На Украину вернулись моряки, захваченные в 2018 году при попытке пройти через Керченский пролив, а также режиссер Олег Сенцов и признанные судами России виновными в убийстве российских военных в ходе первой чеченской кампании Николай Карпюк и Станислав Клых.

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В Россию же прилетели глава украинского офиса "РИА Новости" Владимир Вышинский и свидетель по делу сбитого над Донбассом в 2014 рейса MH17 Владимир Цемах. Москва не оглашала полный список лиц, которых передал Киев.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев готовится к следующему этапу обмена заключенными. По его словам, об этом стороны будут договариваться в Минске и в "нормандском формате".

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в интервью РБК говорила, что в России находятся 113 граждан, в возвращении которых заинтересован Киев. Помощник президента Украины Андрей Ермак заявлял, что Киев может подготовить список новых лиц для обмена к концу октября.

РБК

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