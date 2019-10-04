"В ближайшее время и это уже буквально, я надеюсь, на следующей неделе мы планируем еще более масштабный обмен", — сказал министр.
Последний обмен заключенными между Россией и Украиной прошел 7 сентября. Каждая из сторон передала по 35 человек. На Украину вернулись моряки, захваченные в 2018 году при попытке пройти через Керченский пролив, а также режиссер Олег Сенцов и признанные судами России виновными в убийстве российских военных в ходе первой чеченской кампании Николай Карпюк и Станислав Клых.
В Россию же прилетели глава украинского офиса "РИА Новости" Владимир Вышинский и свидетель по делу сбитого над Донбассом в 2014 рейса MH17 Владимир Цемах. Москва не оглашала полный список лиц, которых передал Киев.
Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев готовится к следующему этапу обмена заключенными. По его словам, об этом стороны будут договариваться в Минске и в "нормандском формате".
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в интервью РБК говорила, что в России находятся 113 граждан, в возвращении которых заинтересован Киев. Помощник президента Украины Андрей Ермак заявлял, что Киев может подготовить список новых лиц для обмена к концу октября.
МИД Украины анонсировал новый "масштабный обмен" заключенными
Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что Россия...
Евросоюз разослал инструкцию о выдаче виз жителям ДНР и ЛНР (19)
Жителям самопровозглашенных республик Донбасса...
Мужчина с ножом напал на полицейских в Париже. Есть жертвы (3)
Неизвестный бросился с ножом на полицейских в...
В США разбился бомбардировщик "Летающая крепость" времен Второй мировой войны
Бомбардировщик Boeing B-17G Flying Fortress разбился в районе...
В Париже тысячи полицейских вышли на улицы с протестом (3)
По данным организаторов акции, 27 тысяч полицейских...
TOP новостей
Появилась информация о налоге на автомобили: критики считают, что это напрасная трата денег (4)
Министерство охраны окружающей среды Литвы предлагает...
Президенты Литвы и Латвии разошлись во мнениях по БелАЭС, но обещали разрешить спор по морской границе (45)
Встретившиеся в Вильнюсе в четверг президенты Литвы и...
Вместо выходных 2 ноября и 1 мая депутат предлагает сделать длиннее отпуск (7)
Депутат литовского парламента предлагает отказаться...
Синоптики ничего хорошего не обещают – после дождей придут заморозки
В пятницу погоду в Литве обусловит небольшой циклон –...
В Паневежисе рабочие рисковали своим здоровьем и жизнью: до несчастья был лишь один шаг
В Паневежисе на минувшей неделе во время работ был...