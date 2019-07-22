МИД Турции возложил на Москву ответственность за атаки в Идлибе

В результате авиаударов по городу Мааррату-ан-Нууману в провинции Идлиб, признанной ранее зоной деэскалации, погибли по разным данным от 15 до 20 человек.
Idlibas
© AP / Scanpix

В городе Мааррате-ан-Нуумане в сирийской провинции Идлиб в понедельник, 22 июля, под авиаудары попала рыночная площадь. В результате погибли по разным данным от 15 до как минимум 20 человек, еще десятки пострадали. По информации турецкого информагентства Anadolu и неправительственной спасательной организации "Белые каски", удар нанесли российские самолеты.

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В свою очередь Минобороны России опровергло информацию о причастности Москвы к нанесению ударов в Мааррат-ан-Нуумане.

Глава МИД Турции возложил ответственность на Россию

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что России следует повлиять на президента Сирии Башара Асада с тем, чтобы его войска прекратили наносить удары по Идлибу. Москва несет ответственность за прекращение атак в этой сирийской провинции, которые совершают подконтрольные Асаду военные, считает Чавушоглу.

По данным "Белых касок", накануне российские и сирийские военные нанесли авиаудары в общей сложности по 34 населенным пунктам в провинциях Идлиб, Хама и Алеппо, в результате погибли 23 мирных жителя, еще 57 человек пострадали.

В Сирии шестой год подряд идет гражданская война. В сентябре 2018 года Турция и Россия договорились признать провинцию Идлиб на северо-востоке Сирии одной из так называемых зон деэскалации, где военные действия запрещены.

Deutsche Welle
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