”Предпринятые шаги противоречат не только Венским конвенциям о дипломатических и консульских сношениях, но и международным правозащитным нормам, в частности, положениям Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года”, — подчеркнули в министерстве.
В МИДе предположили, что украинское руководство ”в бессильной злобе решило отыграться на простых российских гражданах”.
”Хотели бы напомнить, что Россия даже в самые сложные моменты не позволяла себе подобного отношения к правам находящихся на территории нашей страны граждан Украины, не препятствуя проведению голосования на украинских выборах. В том числе действующих президента и Верховной рады”, — говорится в сообщении.
МИД также назвал подобное решение Киева открытым вмешательством в сугубо внутренние дела Российской Федерации.
”Рассчитываем, что действия Киева получат принципиальную оценку ООН, ОБСЕ и других авторитетных международных структур”, — заключили в ведомстве.
Ранее МВД Украины заявило, что не пустит россиян в консульства и посольства для голосования на выборах президента России.
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