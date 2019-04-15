Сотрудничество России и НАТО по военной и гражданской линиям полностью прекращено. Об этом заявил ”РИА Новости” замглавы МИД России Александр Грушко.
”НАТО само отказалось от позитивной повестки дня в отношениях с Россией. Ее не существует. И пока нет признаков того, что в НАТО знают, как выходить из этого тупика”, — сказал замминистра, который ранее работал постпредом России при альянсе.
”НАТО зашло слишком далеко в нагнетании конфронтации с Россией, и пока не видно, когда и где здравомыслие возьмет верх. Парадокс, но сегодняшние отношения Россия — НАТО как раз больше всего и напоминают ”обычное” состояние дел, под которое создавалось НАТО — под холодную войну”, — заявил Грушко.
По его словам, текущий кризис в отношениях России и НАТО является самым продолжительным в истории. Он отметил, что Москва сохранила контакты с отдельными странами альянса.
Но военный конфликт с Североатлантическим альянсом не предвидится, потому что это стало бы катастрофой для всего человечества, заверил Грушко.
”В том, что касается вооруженного конфликта с НАТО, то все здравомыслящие надеются, что этого не произойдет. Уверен, что это понимают и в Вашингтоне, и в Брюсселе. Однако в сегодняшней ситуации возрастает риск непреднамеренных инцидентов, неправильно понятых намерений. Их необходимо избежать”, — отметил замглавы МИДа. Грушко считает, что обновление альянса возможно путем стратегического партнерства с Россией. Такая попытка уже была предпринята на Лиссабонском саммите Россия — НАТО в 2010 году.
По его словам, сейчас НАТО повышает боеготовность своих войск, занимается их оперативной переброской по Европе, фокусируясь на Балтийском и Черноморском регионах, а также в приарктической зоне. Военные расходы НАТО в 2018 году превысили $1 трлн, что в 22 раза больше, чем траты России на оборону, подчеркнул замминистра.
Россия в гонке с НАТО по наращиванию военных бюджетов участвовать не намерена, отметил он. ”С помощью раздувания мифической угрозы с Востока формируется спрос на инструменты обеспечения защиты, прежде всего на вооружения и военную технику. Со своей стороны, в этой гонке участвовать не намерены. Ставку делаем на экономичные, точечные и эффективные средства”, — добавил Грушко.
В соборе Парижской Богоматери начался сильный пожар (128)
Крупный пожар начался в соборе Нотр-Дам в центре Парижа,...
МИД РФ заявил об остановке военного и гражданского сотрудничества России с НАТО (88)
Москва не видит признаков того, что в НАТО знают, как...
Cкандал в полиции Швейцарии: проститутки, оргии, вербовка девушек и оплата "натурой" (14)
Напоминающая голливудский детектив история произошла...
Генерал США: коммуникация НАТО и России хуже, чем во время холодной войны (46)
В период холодной войны коммуникация между НАТО и...
Отец Ассанжа просит выдать его в Австралию, депутаты – в Швецию (6)
Отец основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа ,...
TOP новостей
В соборе Парижской Богоматери - сильный пожар. Oбрушились шпиль и кровля (128)
В центре Парижа загорелась одна из главных...
Новейшие рейтинги: самые серьезные конкуренты "крестьян" – не консерваторы (72)
Если смотреть в будущее, то самые серьезные конкуренты...
Скандал в Литовской армии: капитана судят за дезертирство (35)
В Литовской армии – невиданный доселе скандал, о...
Израильтянин просит суд запретить реконструкцию вильнюсского Дворца спорта (28)
Проживающий в Израиле литвак просит суд запретить Turto...
После нападения на работников Iki в магазине будут работать психологи (4)
В воскресенье вечером в Вильнюсе, на ул. Йонажолю, в...