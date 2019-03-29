МИД РФ вовремя не выслал из Швеции дипломата, который "курировал" обвиняемого в шпионаже

New York Times в свою очередь раскрыла имя завербованного: Кристиан Дмитриевский. Ему 45 лет, он бывший гражданин России, некоторое время назад получивший шведский паспорт в результате женитьбы на гражданке Швеции, а также многодетный отец. Дмитриевский живет в Гетеборге и как минимум один раз побывал в полиции: его обвинили в домашнем насилии. С 2011 года он работал в Техническом университете Чалмерса в Гетеборге в области компьютерных технологий и биофизики, а после основал компанию Computer Simulation AB и оказывал услуги консультанта.

Шведская разведка утверждает, что мужчина был завербован российскими спецслужбами еще в 2017 году и с тех пор работал на Россию. Что именно стало причиной вербовки - не раскрывается.

У Умеренко был дипломатический статус, поэтому 26 февраля его не смогли арестовать и отпустили. Однако представители Säpo (шведской разведки) высказали предположение, что россиянин был не дипломатом, а представителем СВР (Службы внешней разведки) в Швеции, действовавшим под дипломатическим прикрытием. Дмитриевский был арестован и помещен в тюрьму.

На задержании история не закончилась. После ареста предполагаемого шпиона МИД Швеции настоятельно попросил МИД РФ выслать Умеренко из страны, пообещав в этом случае не привлекать внимания к его деятельности. На следующий день МИД Швеции получил от российских коллег информацию, что Умеренко вылетел из Швеции в Москву рейсом Аэрофлота. Но оказалось, сообщение было неправдой и сотрудник посольства так никуда и не уехал.

Через две недели, когда шведским властям стало очевидно, что дипломат все еще находится в Швеции, в МИД был вызван посол России в Швеции Виктор Татаринцев. Внешнеполитическое ведомство потребовало, чтобы посол незамедлительно отправил Умеренко на родину: в случае, если бы этого не было сделано, в этот раз россиянину грозил арест.

Лишь после этой встречи посольство РФ в Швеции подтвердило письмом (оно датировано 18 марта), что Умеренко и его супруга действительно покинули Швецию "в связи с истечением срока командировки", хотя официально аккредитация Умеренко в Швеции заканчивалась лишь 30 апреля. Пресс-секретарь МИД Швеции подтвердила, что россиянин в этот раз действительно покинул страну, но отказалась обсуждать детали дела.

29 марта прокуратура Швеции освободила из-под стражи Дмитриевского. По словам ведущего расследование прокурора Матс Юнгквиста, которого цитирует ТАСС, "По состоянию на сегодняшний день подозреваемый не может, находясь на свободе, воспрепятствовать расследованию. Поскольку других оснований для ареста нет, я должен отменить его в соответствии с существующим законодательством".

По словам Юнгвиста, "расследование носит деликатный характер", и в этой связи от дальнейших комментариев прокурор отказался. Но если вина предполагаемого шпиона будет доказана, ему грозит от шести месяцев до четырех лет тюрьмы.

Российские власти или представители ГРУ ситуацию с арестом в Швеции до сих пор не комментировали. Однако за последние несколько лет это не первый шпионский скандал, связанный с представителями ГРУ СВР, а эксперты называли Швецию и соседнюю Финляндию важными целями для российских спецслужб.

В середине февраля стало известно, что шефа контрразведки Бельгии отстранили от должности за шпионаж в пользу России.

В ноябре в Австрии по подозрению в работе на российские спецслужбы были задержаны полковник австрийской армии в отставке и сотрудник антитеррористической службы.

Несколько человек по подозрению в шпионаже в пользу России также в декабре прошлого года были задержаны в Литве.

Перед этим норвежская полиция 21 сентября задержала в аэропорту Осло 51-летнего гражданина России по подозрению в незаконном сборе информации.

В апреле 2018 года в Нидерландах задержали четырех сотрудников российской разведки (ГУ Генштаба России) с хакерским оборудованием, при помощи которого, по данным Нидерландов, они пытались получить доступ во внутреннюю сеть штаб-квартиры ОЗХО (Организации по запрещению химоружия) в Гааге.