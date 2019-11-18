"Хотели бы еще раз подчеркнуть, что действия киевских властей, отдавших приказ своим военнослужащим об осуществлении провокационных действий в ноябре 2018 г., являются преступлением не только против суверенитета Российской Федерации, но и против украинских граждан, которых сознательно подвергли опасности и толкнули на совершение правонарушений", - заявили в МИД, добавив, что намерены и впредь жестко пресекать любые провокации у своих границ в соответствии с российским законодательством и нормами международного права.

Замглавы МИД Украины Елена Зеркаль сообщила в Facebook, что пока корабли "Никополь", "Бердянск" и "Яны Капу" направляются в Одессу, команда МИД направляется в Гаагу, где в четверг состоятся первые слушания арбитражного трибунала по делу "о нарушении иммунитета трех украинских военно-морских судов и 24 членов их экипажей".

В начале ноября украинский МИД направил РФ ноту с требованием вернуть корабли. После их получения украинская сторона намерена осмотреть суда и выяснить, связана ли задержка возвращения кораблей с их ремонтом для сокрытия следов обстрелов. В Совете Федерации заявили, что для возврата судов Украине придется признать инцидент в Керченском проливе провокацией.

В мае Международный трибунал ООН по морскому праву обязал РФ вернуть Украине задержанных моряков и корабли. В сентябре 24 моряка вернулись на родину в рамках обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной. Адвокат Николай Полозов, защищавший моряков, сообщил, что будет ходатайствовать к ФСБ о прекращении уголовного дела и преследования его фигурантов в связи с отсутствием состава преступления.

Украинские корабли были задержаны по пути из Одессы в порт Мариуполя в Азовском море. По версии РФ, они незаконно вошли в территориальные воды страны. Во время столкновения российские пограничники применили оружие, ранив трех украинских моряков. ФСБ назвала инцидент провокацией и через два дня после инцидента продемонстрировала якобы изъятые у украинских моряков документы, предписывающие скрытно перейти из Одессы в Бердянск, а особую скрытность обеспечить у Керченско-Еникальского канала.

Киев же считает, что разрешение судам не требовалось, а пограничные корабли РФ вопреки Конвенции ООН по морскому праву и Договору между двумя странами о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива осуществили "агрессивные действия" против кораблей ВМС Украины.