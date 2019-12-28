По итогам встречи Андреев рассказал, что у него состоялась "жесткая, но корректная" беседа с директором восточного департамента МИД Польши Яном Хофмоклем. По словам дипломата, обе стороны откровенно изложили свою позицию. "Мы никому не позволим читать нам нотации. Нам есть что сказать, и на тему исторической политики в том числе", - сказал российский посол, слова которого приводит РИА "Новости".
Заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач сообщил агентству PAP, что в ходе беседы с российским послом от имени польских властей был высказан "решительный протест историческим инсинуациям, которые в последние дни неоднократно высказывались представителями высших органов власти РФ".
По словам Пшидача, эти заявления серьезно противоречат международным обязательствам России и являются "насмешкой над миллионами жертв сталинского тоталитаризма", от которого пострадал и русский народ. Такие попытки "обмануть историю являются лучшим доказательством того, что международные усилия, направленные на прямое осуждение не только нацизма, но и советского тоталитаризма, все еще очень необходимы", сказал Пшидач.
В МИДе добавили, что российские власти продолжают отрицать не только факт преступной агрессии в отношении Польши в 1939 году, но и оккупацию более половины ее территории. "В своих комментариях они пытаются уменьшить совместную ответственность Советского Союза за разрушение мира в Европе. СССР в 1939-1941 годах был союзником гитлеровской Германии", - заявили в министерстве.
Российский посол Сергей Андреев отметил, что из информации РАР "может сложиться впечатление, что заместитель министра Марчин Пшидач изложенные в сообщении заявления делал на нашей встрече". Однако, по словам Андреева, замглавы польского МИДа на ней не присутствовал, "и если он делал эти заявления, то за рамками моего визита в МИД Польши".
"Если бы что-то подобное звучало на моей беседе в МИД, то, естественно, на эти безосновательные и оскорбительные по отношению к моей стране и моему президенту утверждения был бы дан адекватный ответ", - сказал Андреев (цитата по ТАСС).
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