МИД Польши обвинил российского президента Владимира Путина в искажении истории Второй мировой войны. Заявление опубликовано на сайте МИД в субботу, 21 декабря.
Речь идет о словах Путина, сказанных во время его пресс-конференции 19 декабря. Тогда глава российского государства сказал, что Польша "сама поучаствовала в разделе Чехословакии", а советские войска вошли в Польшу после того, как "польское правительство утратило контроль за своими вооруженными силами и за тем, что происходит на территории страны".
Заявления времен сталинской эпохи
Заявление Путина представляет собой ложную картину событий, он использует "пропагандистские послания" сталинской эпохи, отметили в польском МИД. Там добавили, что российский президент подрывает совместную работу российских и польских историков, а также достижения его предшественников - Михаила Горбачева и Бориса Ельцина, которые пытались "найти путь истины и достичь примирения" в польско-российских отношениях.
Во внешнеполитическом ведомстве в Варшаве отметили, что после восстановления независимости в 1918 году Польша стремилась выстраивать нормальные отношения как с Германией, так и с СССР. Однако Советский Союз предпринял "прямые шаги", чтобы развязать войну, а сделал он это по согласованию с Германией после подписания пакта Молотова-Риббентропа и секретного протокола к нему.
В итоге более половины территории довоенной Польши оказалось под оккупацией СССР, жертвами советских репрессий стали 566 тысяч человек (убиты, арестованы или депортированы), сказано в заявлении МИД Польши.
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