Min. #Czaputowicz otwierając #ADK2018: Kadra kierownicza resortu została zmieniona niemal w stu procentach. W szczególności na stanowiskach kierowniczych nie ma obecnie osób, które byłyby na listach współpracowników komunistycznych służb lub absolwentami moskiewskiej MGIMO.— Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP 🇵🇱 (@MSZ_RP) September 10, 2018
Он отметил, что кадровая ротация повысит эффективность деятельности министерства и наполнит его работниками, которые привержены политике польского государства, сообщает PolskieRadio. В ближайшее время Варшава заменит 86 послов из 101. Уже сейчас заменены почти все из 111 директоров и их заместителей в департаментах МИД.
Замглавы российского Минобрнауки Павел Зинькович удивился, узнав о таком решении. Он заявил, что в МГИМО учились "очень хорошие ребята-поляки", передает РИА Новости.
О том, что Чапутович намерен избавить свое ведомство от выходцев из российского вуза, сообщалось в январе, когда он вступил в должность министра. Чапутович сменил на этом посту прежнего руководителя, не желавшего расставаться с прежними работниками и трудоустраивать новых без опыта дипломатической работы.
Сотрудница полиции Далласа застрелила мужчину в его квартире, решив, что это ее квартира
9 сентября в Техасе арестовали 30-летнюю сотрудницу...
В Париже ограбили принцессу из Саудовской Аравии на сумму в 800 тысяч евро
В гостинице Парижа из номера, где остановилась...
Агентов, отравивших Скрипалей, сдал сбежавший в апреле из Рима "крот" из ГРУ с позывным "Аполлон" (4)
Британский таблоид Daily Express опубликовал сенсационную...
В Австралии нашли огромные золотые самородки. Вес крупнейшего — почти 100 кг
В Западной Австралии шахтеры обнаружили два огромных...
Во время ограбления преступник потерял пистолет и штаны
Полиция штата Колорадо разыскивает человека, который...
TOP новостей
Жителей Литвы ждет нелегкий выбор, который определит размер пенсии в будущем (53)
Жителей Литвы ждет нелегкая задача – сделать такой...
Жители Литвы смогут вернуть часть средств за починку автомобиля и ремонт квартиры (13)
Няни, строители и автомеханики со следующего года не...
Хорошая новость: литовские права будут действительны еще в 50-ти странах мира (2)
В начале осенней парламентской сессии министр...
Мачюлис: новый экономический кризис может быть обусловлен политическими ошибками (3)
Прежние экономические кризисы сами по себе не...
В России стартовали беспрецедентные учения. В НАТО их считают подготовкой к масштабному конфликту (24)
Утром 11 сентября в России стартовали самые масштабные...