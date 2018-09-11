Min. #Czaputowicz otwierając #ADK2018: Kadra kierownicza resortu została zmieniona niemal w stu procentach. W szczególności na stanowiskach kierowniczych nie ma obecnie osób, które byłyby na listach współpracowników komunistycznych służb lub absolwentami moskiewskiej MGIMO.— Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP 🇵🇱 (@MSZ_RP) September 10, 2018

Он отметил, что кадровая ротация повысит эффективность деятельности министерства и наполнит его работниками, которые привержены политике польского государства, сообщает PolskieRadio. В ближайшее время Варшава заменит 86 послов из 101. Уже сейчас заменены почти все из 111 директоров и их заместителей в департаментах МИД.

Замглавы российского Минобрнауки Павел Зинькович удивился, узнав о таком решении. Он заявил, что в МГИМО учились "очень хорошие ребята-поляки", передает РИА Новости.

О том, что Чапутович намерен избавить свое ведомство от выходцев из российского вуза, сообщалось в январе, когда он вступил в должность министра. Чапутович сменил на этом посту прежнего руководителя, не желавшего расставаться с прежними работниками и трудоустраивать новых без опыта дипломатической работы.