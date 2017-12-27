Как отметил глава МИД соседней страны, для более тесной интеграции Латвия поддерживает укрепление сотрудничества в сфере обороны, внутренней безопасности, энергетики и транспорта, укрепление еврозоны и сближение уровня жизни в ЕС.

Евросоюз сейчас имеет возможность так измениться, что может стать более единым и сплоченным политически, говорится в докладе. Латвия поддерживает серьезные реформы в ЕС и активно участвует в процессе их формулировки и реализации.

В докладе отмечено, что минувший год внес больше ясности и в прогнозируемость повестки для ЕС. Евросоюз смог в сложной международной и внутриполитической ситуации сконцентрироваться на общих приоритетах стран-членов сообщества, сохранив единое понимание общих интересов и ценностей.

В докладе говорится и о соглашении о выходе Великобритании из ЕС, который на первом этапе соответствует интересам Латвии.

В разделе "Будущее Латвии в ЕС" говорится, что Латвия хочет видеть единый, эффективный и дееспособный ЕС, основанный на участии граждан. А внимание Латвии направлено на способствование реформам в сообществе. Также Латвия заинтересована и в соглашении о создании открытого и интегрированного цифрового рынка.

В докладе также указано, что в новом бюджете ЕС необходимо найти эффективный баланс между выравниванием регионов, общей сельскохозяйственной политикой и новыми, стоящими перед ЕС, вызовами.