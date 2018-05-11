МИД Латвии вручил России ноту в связи с нападением на посольство в Москве

Во время беседы государственный секретарь указал на необходимость российской стороне обеспечить выполнение обязательств, предусмотренных в статье 22 Венской конвенции "О дипломатических сношениях", а также принять все меры безопасности в целях недопущения подобных нападений и наказания виновных.
Пилдеговичс подчеркнул, что, к сожалению, это не первый случай, когда безопасность дипломатических представительств Латвии в России оказывалась под угрозой. Поскольку в результате нападения фасаду зданию посольства были нанесены повреждения, государственный секретарь Министерства иностранных дел попросил российскую сторону обеспечить их устранение.
Как уже ранее писал Delfi, к зданию посольства четыре или пять человек забросали его дымовыми шашками и сигнальными ракетами. Один из правонарушителей пытался запачкать стену здания из баллончика с черной краской, но успел только написать букву "S". Двое вандалов были сразу же задержаны.
Незарегистрированная партия "Другая Россия" ранее сообщила, что этой акцией она выразила протест против задержания в Латвии активиста Владимира Линдермана. Он был задержан в Риге 8 мая в связи со своим выступлением на Вселатвийском родительском собрании 31 марта, где он выступал против перевода образования на государственный язык.
Инцидент, произошедший в Москве, был проведен для того, чтобы нанести вред отношениям России и Латвии, заявил телеканалу LNT посол РФ Евгений Лукьянов.
Российский дипломат подчеркнул, что мнение российской стороны по этому вопросу полностью совпадает с позицией МИД Латвии. Лукьянов также отметил, что в произошедшем виноваты национал-большевики — представители радикальной организации, действующей в России нелегально.
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