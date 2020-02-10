МИД Китая сообщил о 27 иностранцах в КНР, зараженных коронавирусом

Среди зараженных коронавирусом 2019-nCoV в Китае - 27 иностранцев. Такие данные представило в понедельник, 10 февраля, министерство иностранных дел КНР. По его сведениям, двое больных иностранцев скончались.

Лондон объявил провинцию Хубэй "зараженной территорией"

Тем временем Великобритания объявила "зараженной территорией" как город Ухань, так и всю китайскую провинцию Хубэй, где началась вспышка. Распространение вируса нового типа несет "серьезную и неминуемую угрозу здоровью населения", говорится в сообщении британского министерства здравоохранения и социальных дел. В Соединенном Королевстве подтверждено 4 случая заболевания.

Десятки новых больных на лайнере Diamond Princess

Еще около 60 случаев заражения 2019-nCoV было выявлено на круизном лайнере Diamond Princess, находящемся на карантине в японском порту Иокогама. Таким образом, общее число больных на судне превысило 120 человек, заявила японская телерадиокомпания NHK. Лайнер находится на двухнедельном карантине с 3 февраля. Он отправился в круиз 20 января, но вернулся в Иокогаму после того, как в Гонконге на берег сошел мужчина, у которого выявили коронавирус.

Количество зараженных новым типом респираторного вируса в мире уже превысило 37 тысяч человек, более 6500 больных находятся в критическом состоянии. Большинство случаев заболевания и летальных исходов приходится на Китай. Кроме того, уже 910 жителей планеты скончались из-за легочного заболевания, вызванного вирусом.