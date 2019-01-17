Интеграция Грузии в НАТО будет гарантией безопасности всего региона, так что этот процесс отвечает интересам соседних стран. Так ответил глава грузинского МИДа Давид Залкалиани на заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова насчет того, что Москва отреагирует "должным образом" на активность НАТО вблизи российской границы.
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"Мы не раз заявляли, что интеграция в НАТО является внешнеполитическим приоритетом Грузии. Это выбор грузинского народа. Мы последовательны в осуществлении этой политики, которая не направлена против какого-либо государства, целью этой политики является усиление нашей государственности и обороноспособности", – сказал глава грузинского МИДа 16 января.

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Примечательно, что сегодня в ходе пресс-конференции в Москве Лавров заявил, что Россия остается заинтересованной в восстановлении отношений с США и Евросоюзом "на принципах равноправия и взаимного учета интересов". При этом министр подчеркнул, что "повышенная военная активность" и приближение военной инфраструктуры Североатлантического альянса к российским границам не останется без ответа со стороны Москвы.

НАТО и Грузия

Грузия сотрудничает с НАТО с 1992 года. Грузинские военные принимали участие в международных миссиях НАТО, в том числе в Афганистане, где они находятся до сих пор. Грузия регулярно участвует в военных учениях НАТО. На территории страны действует учебно-тренировочный центр, который предназначен для совместного обучения военнослужащих из стран Североатлантического альянса, стран-партнеров и грузинских военных. НАТО активно поддерживает реформы на пути евроатлантической интеграции Грузии.

Как известно, Тбилиси в течение лет стремится присоединиться к Альянсу. В частности, Грузия надеется получить приглашение участвовать в ПДЧ (План действий по членству) – официальной программе по принятию в НАТО новых членов. Участие в данной программе дает возможность стране подготовиться к вступлению в Североатлантический альянс, однако не гарантирует его.

Начиная с 2008-го года после каждого саммита, руководство НАТО заверяет Грузию, что в будущем страна обязательно станет членом Североатлантического альянса и что это зависит от успешности проведенных в стране реформ.

Тем не менее как президент США Дональд Трамп, так и канцлер Германии Ангела Меркель в прошлом году заявили, что присоединение Грузии к НАТО обязательно произойдет, но нескоро.

Мнение экспертов

Вице-президент Атлантического совета Грузии Бату Кутелия считает, что несмотря на противостояние России, Грузия продолжает сближение с НАТО. Так, один из недавних "наиважнейших" результатов этого сотрудничества, по его словам, выявился в том, что Грузия стала "неотъемлемой частью" процесса разработки концепции безопасности Черного моря, который ведет НАТО. По его словам, это "значительно сократит для Грузии длительность пути к НАТО".

В то же время, согласно Кутелии, для принятия Альянсом политического решения, со стороны Грузии необходимо больше работы для сохранения в стране высокого стандарта демократии и более того, прогресса в этом направлении, а также активизации дипломатических усилий.

Профессор грузинского Института государственного управления Торнике Шарашенидзе полагает, что российские угрозы по проводу расширения НАТО имеют определенное влияние, и в особенности, на тех стран-членов Альянса, которые по разным причинам, включая экономические интересы, противятся атлантической интеграции Грузии.

"Для стран, которые не хотят видеть Грузию в НАТО, угрозы России представляют дополнительный аргумент в пользу своей позиции. Так что можно сказать, что такие заявления, которое сегодня сделал Лавров, работают. Хотя на данном этапе, основное внимание НАТО направлено на ситуацию в Украине и обеспечение безопасности границ стран альянса. Так что скорее всего членство Грузии пока даже не обсуждается", – сказал эксперт в комментарии для Русской службы "Голоса Америки".

"Голос Америки"
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