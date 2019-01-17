"Мы не раз заявляли, что интеграция в НАТО является внешнеполитическим приоритетом Грузии. Это выбор грузинского народа. Мы последовательны в осуществлении этой политики, которая не направлена против какого-либо государства, целью этой политики является усиление нашей государственности и обороноспособности", – сказал глава грузинского МИДа 16 января.
Примечательно, что сегодня в ходе пресс-конференции в Москве Лавров заявил, что Россия остается заинтересованной в восстановлении отношений с США и Евросоюзом "на принципах равноправия и взаимного учета интересов". При этом министр подчеркнул, что "повышенная военная активность" и приближение военной инфраструктуры Североатлантического альянса к российским границам не останется без ответа со стороны Москвы.
НАТО и Грузия
Грузия сотрудничает с НАТО с 1992 года. Грузинские военные принимали участие в международных миссиях НАТО, в том числе в Афганистане, где они находятся до сих пор. Грузия регулярно участвует в военных учениях НАТО. На территории страны действует учебно-тренировочный центр, который предназначен для совместного обучения военнослужащих из стран Североатлантического альянса, стран-партнеров и грузинских военных. НАТО активно поддерживает реформы на пути евроатлантической интеграции Грузии.
Как известно, Тбилиси в течение лет стремится присоединиться к Альянсу. В частности, Грузия надеется получить приглашение участвовать в ПДЧ (План действий по членству) – официальной программе по принятию в НАТО новых членов. Участие в данной программе дает возможность стране подготовиться к вступлению в Североатлантический альянс, однако не гарантирует его.
Начиная с 2008-го года после каждого саммита, руководство НАТО заверяет Грузию, что в будущем страна обязательно станет членом Североатлантического альянса и что это зависит от успешности проведенных в стране реформ.
Тем не менее как президент США Дональд Трамп, так и канцлер Германии Ангела Меркель в прошлом году заявили, что присоединение Грузии к НАТО обязательно произойдет, но нескоро.
Мнение экспертов
Вице-президент Атлантического совета Грузии Бату Кутелия считает, что несмотря на противостояние России, Грузия продолжает сближение с НАТО. Так, один из недавних "наиважнейших" результатов этого сотрудничества, по его словам, выявился в том, что Грузия стала "неотъемлемой частью" процесса разработки концепции безопасности Черного моря, который ведет НАТО. По его словам, это "значительно сократит для Грузии длительность пути к НАТО".
В то же время, согласно Кутелии, для принятия Альянсом политического решения, со стороны Грузии необходимо больше работы для сохранения в стране высокого стандарта демократии и более того, прогресса в этом направлении, а также активизации дипломатических усилий.
Профессор грузинского Института государственного управления Торнике Шарашенидзе полагает, что российские угрозы по проводу расширения НАТО имеют определенное влияние, и в особенности, на тех стран-членов Альянса, которые по разным причинам, включая экономические интересы, противятся атлантической интеграции Грузии.
"Для стран, которые не хотят видеть Грузию в НАТО, угрозы России представляют дополнительный аргумент в пользу своей позиции. Так что можно сказать, что такие заявления, которое сегодня сделал Лавров, работают. Хотя на данном этапе, основное внимание НАТО направлено на ситуацию в Украине и обеспечение безопасности границ стран альянса. Так что скорее всего членство Грузии пока даже не обсуждается", – сказал эксперт в комментарии для Русской службы "Голоса Америки".
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