4 дня назад парламент Македонии официально одобрил переименование страны в "Северную Македонию". Это произошло после того, как всеобщий референдум о переименовании страны, назначенный на 30 сентября, провалился из-за низкой явки и решение было передано на уровень парламента.

На переименовании с самого момента образования Македонии настаивала Греция. Там считают, что регион с таким названием может быть только один и только на территории ее страны. Именно из-за "македонского вопроса" Греция, будучи членом НАТО и ЕС, долгое время блокировала присоединение Македонии к этим альянсам.

В июне 2018 года македонский премьер Зоран Заев и греческий премьер Алексис Ципрас подписали историческое соглашение: если Македония сменит название, Греция больше не будет препятствовать ее вхождению в НАТО, а потом и в Европейский союз. Россия при этом неоднократно выступала против переименования и референдума, преследуя собственные интересы на Балканах: ей было невыгодно, чтобы Македония присоединилась к НАТО и ЕС вслед за еще одной балканской страной, Черногорией.

После заседания македонского парламента о переименовании российский МИД назвал принятое им решение "продолжением навязанного извне процесса искусственной перекройки государственного названия с целью форсированного втягивания Скопье в НАТО". По мнению российского дипведомства, процесс переменования "идет в нарушение македонского законодательства", и при этом игнорируются позиция президента (он был против соглашения с Грецией) и мнение большинства населения, "отвергающих Преспанскую сделку".

Также российский МИД сделал заявление о "взрывоопасности ситуации на Балканах, чреватой подрывом стабильности и безопасности". Российские дипломаты напомнили, что в Греции уже произошел выход из правительственной коалиции главы "Независимых греков" Паноса Камменоса, выступающего против соглашения с Македонией, а также запущена процедура о вотуме доверия кабинету министров. Также МИД РФ заявил, что в Афинах соглашение с Македонией якобы "проталкивали в обход мнения граждан страны".

Соглашение с Македонией уже было причиной дипломатического конфликта Греции и России. В 2018 году Греция выслала из страны двух российских дипломатов, обвинив их во "вмешательстве во внутренние дела страны и в вопросы национальной безопасности греческого государства", а также в незаконном сборе информации и в попытке подкупа государственных чиновников.

Также было раскрыто участие в этом процессе живущего в Греции российского миллиардера Ивана Саввиди. По данным Центра исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP), он потратил примерно 300 тысяч евро на кампанию и организацию в Греции акций протеста против переименования Македонии. В том числе деньги переводились сторонникам радикальных националистических партий и футбольным хулиганам.