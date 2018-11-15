Министерство иностранных дел Германии самым решительным образом осуждает внесение экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера (Gerhard Schröder) в списки украинского сайта "Миротворец".
Об этом в среду, 14 ноября, заявил официальный представитель германского внешнеполитического ведомства. "Мы ранее уже доводили свою позицию до украинской стороны и настаиваем на том, чтобы украинское правительство приняло меры по удалению этого сайта", - цитирует его заявление агентство dpa.
Фамилия бывшего канцлера Германии появилась на сайте "Миротворец", который его организаторы представляют как список врагов украинского государства, 8 ноября. Как предполагает dpa, это, в том числе, могло стать реакцией на опубликованное в тот же день интервью, которое экс-политик дал немецкой газете Aachener Nachrichten.
В нем, в частности, Шредер ответил на вопрос о российской аннексии Крыма. "Вы всерьез считаете, что какой-нибудь российский президент в будущем отыграет это решение назад? Это реальность, которая однажды должна быть признана", - заявил Шредер, напомнив, что Крым был подарен Украине бывшим советским лидером Никитой Хрущевым в 1954 году, когда и Украина, и Россия входили в состав СССР.
В чем обвиняют Шредера
Как указано на сайте "Миротворец", бывший канцлер Германии обвиняется в "покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины, манипуляции общественно значимой информацией, антиукраинской пропаганде", а также в "попытке легализации захвата российскими оккупантами украинского Крыма, оправдании вооруженной агрессии РФ против Украины".
В марте 2018 года глава МИД Украины Павел Климкин поднимал вопрос о введении европейских санкции против бывшего канцлера, являющегося близким другом российского президента Владимира Путина. Российская оппозиция внесла немецкого политика в так называемый "Список Путина".
"Миротворец" составляет списки врагов
Сайт "Миротворец" был создан в 2014 году по инициативе депутата Верховной рады Антона Геращенко, бывшего в то время внештатным советником министра внутренних дел Украины. Агентство dpa напоминает, что в списках, публикуемых на сайте, содержатся тысячи фамилий, которых создатели интернет-ресурса оценивают как "сепаратистов, террористов или агентов Кремля".
За годы существования сайта известно как минимум о двух случаях убийства людей, чьи имена и установочные данные появились на "Миротворце". Речь идет об оппонентах нынешней украинской власти: политике Олеге Калашникове и журналисте и писателе Олесе Бузине.
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