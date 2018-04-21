МИД Германии в необычно резкой форме отреагировал на сообщения российских государственных СМИ о том, что в пробах по делу об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей были обнаружены следы химического вещества BZ. Это утверждение опровергает применение вещества "Новичок", разработанного и произведенного в России, и является неверным, говорится в сообщении, опубликованном на сайте германского внешнеполитического ведомства 20 апреля под заголовком "Ложные слухи в деле Скрипаля".

МИД ФРГ заявляет о "спланированной дезинформации"

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) всегда направляет в лаборатории несколько сравнительных проб, которые не имеют отношения к расследуемому делу и служат как своего рода плацебо, чтобы проверить работу экспертов, указывает МИД ФРГ. В случае с делом Скрипалей одна из таких сравнительных проб содержала вещество BZ, однако не имела отношения к самому отравлению.

Как и другие страны, Россия знает о существовании сравнительных проб, поэтому распространение сообщений о предположительном применении вещества BZ при отравлении Скрипалей является "спланированной дезинформацией", отмечает германское ведомство. В доказательство оно приводит заявление гендиректора ОЗХО Ахмета Узюмджю, который также говорит, что наличие BZ в контрольных пробах "не имеет отношения" к пробам, взятым в британском Солсбери, где были обнаружены отравленные Скрипали.

В то же время в оригинальной пробе из Солсбери эксперты обнаружили содержание вещества "Новичок", напоминает МИД ФРГ. При этом отсутствие примесей в его пробе служит "сильной уликой", указывающей на "причастность к отравлению должностных лиц страны происхождения яда", так как изготовить вещество такой концентрации можно только в специализированной лаборатории.

Сергей Лавров не упоминается в заявлении МИДа

Большинство заявлений на сайте МИД ФРГ - сдержанные по форме и тону, однако случай с отравлением бывшего двойного агента Скрипаля заставил ведомство пойти на необычный шаг, отмечает журнал Der Spiegel. При этом МИД - "очевидно, из-за дипломатической осторожности" - не упоминает, что о наличии BZ в пробах говорил глава внешнеполитического ведомства РФ Сергей Лавров. В целом, тон сообщения, по-видимому, соответствует курсу нового министра иностранных дел ФРГ Хайко Маса (Heiko Maas), предполагает Der Spiegel.

14 апреля Лавров заявил, что в образцах из Солсбери обнаружили следы нервно-паралитического отравляющего вещества BZ и высокой концентрации вещества A-234, сославшись на лабораторию в швейцарском Шпице. Позднее центр радиологического и химико-биологического анализа в Шпице призвал не сомневаться в выводах британских экспертов относительно характера токсичного химиката, использовавшегося при отравлении Скрипалей.