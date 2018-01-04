Переговоры министров иностранных дел Германии и Украины в Киеве длились на 40 минут дольше запланированного. По их окончании Зигмар Габриэль и Павел Климкин вышли к журналистам с озабоченными лицами, не скрывая тревоги по поводу неспокойной ситуации в Донбассе.

"Россия проводит политику контролируемой эскалации, только за последние дни у нас было более 60 обстрелов, более трети из них — из запрещенного оружия. Мы потеряли трех наших воинов, 15 ранены", — заявил Климкин.

А Габриэль назвал войну в Донбассе не просто конфликтом между Россией и Украиной, а опасным прецедентом для всей Европы и мира. По его мнению, это ставит под вопрос уважение границ и дальнейшее выполнение межгосударственных договоров.

"В некоторых частях мира есть мнение, что должно господствовать право сильного. Но мы как европейцы убеждены, что в Европе должна господствовать сила закона", — заявил Габриэль.

Он призвал установить в Донбассе стабильный мир и восстановить границы Украины в этом регионе.

Зеленый свет для миротворцев

Глава германского МИД пообещал, что Берлин будет "активно поддерживать введение миротворческой миссии ООН в Донбасс" и что он рассчитывает на размещение миротворцев еще до президентских выборов в России.

"Должна быть вооруженная и прочная добровольческая миссия ООН на всей оккупированной территории, а не только охрана — в виде малочисленной группы — представителей ОБСЕ", — сказал он и добавил, что присутствие миротворцев лишь на линии разграничения будет означать "новую границу в Украине".

Зигмар Габриэль также не исключил встречи министров иностранных дел стран "нормандского формата" — Украины, Франции, Германии и России — в ходе Мюнхенской конференции по безопасности 16-18 февраля. Он считает необходимыми переговоры об обеспечении стабильного прекращения огня и отводе тяжелых вооружений.

Кроме того, Габриэль намерен убедить Россию возобновить участие в Совместном центре по контролю и координации прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК), откуда Москва отозвала своих офицеров 18 декабря. "Важно, чтобы Украина имела прямой контакт с Россией, и мы хотим убедить и делать все вместе с Украиной, чтобы отзыв этих офицеров был отменен и они вернулись в состав этой миссии", — сказал германский министр.

Американские "Джавелины" и российские выборы

По всем этим вопросам министры продемонстрировали трогательное единодушие. Разными были лишь их оценки предоставления Украине американских вооружений. В Берлине считают, что в регионе и так уже слишком много оружия, напомнил Зигмар Габриэль. "Мы в Германии довольно скептично относимся к тому, что поставки оружия могут помочь, но мы находимся очень далеко от этого конфликта, а Украина — с точки зрения вооружения — может рассматривать это иначе", — заявил Габриэль.

Климкин же настаивал на том, что американское оружие в Украине будет применяться исключительно в оборонительных целях — как ответ на возможные военные провокации Москвы во время подготовки к российским выборам. "Россия перенесла дату этих выборов на годовщину нелегального референдума на территории Крыма. Это само по себе уже не просто провокация, но мы к этому готовы", — сказал украинский министр.

О пользе посещений Донбасса западными политиками

После переговоров в Киеве Габриэль и Климкин отправились в Мариуполь, находящийся за несколько десятков километров от линии разграничения. Поездки западных политиков в прифронтовую зону Донбасса становятся уже традицией.

Экс-министр иностранных дел Украины и руководитель Центра исследований России Владимир Огрызко напомнил, что именно после такого визита предшественник Габриэля Франк-Вальтер Штайнмайер и его французский коллега Жан-Марк Эйро отказались от требований немедленного выполнения Украиной минских соглашений в части проведения выборов в Донбассе. "Такие поездки помогают оторваться от политических фантазий и опуститься на грешную землю", — заявил DW Огрызко.

В свою очередь депутат Верховной рады от фракции блока Петра Порошенко и глава делегации Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы Владимир Арьев считает, что такие прозрения болезненны для европейских лидеров, и "вдвойне болезненны для политиков "а-ля Шредер", к которым Арьев причисляет и Зигмара Габриэля. Таким политикам важно как можно скорее отменить санкции ЕС против Москвы и вернуть крупным европейским концернам возможности для бизнеса в России, уверен Арьев.

"Поездка Габриэля в Донбасс может оказаться политической хитростью, поскольку остается опасность того, что в дальнейшем невыполнение минских соглашений российской стороной будут выноситься за скобки, а Украину будут принуждать выполнять эти соглашения полностью и безоговорочно", — полагает Арьев.