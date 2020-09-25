"Любая утечка внутренних конфиденциальных документов недопустима. По этой причине мы воздерживаемся от комментариев. Ведется расследование", — цитирует его агентство. По его словам, разговор, который хотел бы Макрон установить с Россией, "направлен на решение всех вопросов, в том числе тех, которые касаются нашей безопасности, в духе откровенности и требовательности".

Путин и Макрон разговаривали по телефону 14 сентября. Кремль тогда сообщал, что Путин во время переговоров подчеркнул неуместность "голословных, ни на чем не основанных обвинений" и заявил о необходимости передать России биоматериалы и результаты анализов Навального. Макрон же выразил солидарность с Германией в отношении мер, которые необходимо предпринять из-за отравления оппозиционера, рассказывал Елисейский дворец.

22 сентября французская газета Le Monde со ссылкой на источники опубликовала другие подробности разговора Путина и Макрона. По данным газеты, в разговоре российский президент назвал Навального "простым баламутом в интернете" и мог сам принять "Новичок". Путин также озвучил версию, что якобы яд мог быть завезен из Латвии, где живет один из его изобретателей, писала Le Monde. Макрон же сразу отверг "латвийский след" и то, что Навальный отравил себя сам, уточняет издание.

Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в Омске, где политика госпитализировали, а потом ввели в искусственную кому. Через несколько дней его перевезли в немецкую клинику "Шарите". Навальный уже вышел из комы и пока находится в Германии.