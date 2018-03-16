"Мы ничего не имеем против русских. То, что произошло, не приведет к русофобии. Наши претензии - к Путину и к Кремлю, а также к его решению - а мы считаем, крайне вероятно, что это было его решение - применить нервно-паралитический токсин на территории Британии, на территории Европы", - цитирует Джонсона агентство Рейтер.
Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в бессознательном состоянии на скамейке в центре Солсбери 4 марта. Следователи установили, что они получили отравление нервно-паралитическим веществом.
Отравление Скрипаля привело к росту напряженности в отношениях Москвы и Лондона.
Выступая в парламенте 12 марта, Тереза Мэй заявила, что Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом, разработанным в России. По ее словам, это вещество нервно-паралитического действия, относящееся к группе "Новичок".
В среду, 14 марта, премьер-министр страны Тереза Мэй объявила о том, что Британия вышлет 23 российских дипломатов.
По словам Мэй, Москва не ответила на ее требование объяснить Лондону, каким образом отравляющее вещество, разработанное в России, оказалось в Британии.
Глава российского МИД Сергей Лавров в ответ на это заявил, что Россия намерена выслать британских дипломатов в ответ на аналогичные действия Британии в связи с отравлением бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери.
При этом он не уточнил, сколько дипломатических работников будет выслано из Москвы и когда это произойдет.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также не стал называть конкретных сроков и цифр. "Что касается промедления или непромедления с ответными мерами, мы уже говорили: они себя не заставят долго ждать", - сказал он.
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