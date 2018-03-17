"В свете предыдущего поведения России, мы ожидали подобного ответа, и Совет национальной безопасности соберется в начале следующей недели для того, чтобы определить последующие шаги", - цитирует сообщение Форин-офиса ТАСС.

Как передает Reuters, внешнеполитическое ведомство подчеркнуло, что от России по-прежнему ожидают разъяснений о применении отравляющего вещества, не зарегистрированного в ОЗХО.

Сразу после выхода из здания МИД на Смоленской похожие комментарии журналистам дал посол Британии в России Лори Бристоу. "Мы ничего не имеем против российского народа, и львиная доля работы нашего посольства здесь посвящена продвижению гуманитарных контактов между Россией и Великобританией… Мы дали России возможность объяснить, как химическое вещество попало в Солсбери, и попросили Россию задекларировать это химическое вещество в организации по запрещению химоружия. Ничего из этого Россия не сделала".

Он также подчеркнул, что, по мнению британской стороны, кризис в отношениях между Лондоном и Москвой "стал результатом чудовищной атаки в Великобритании, покушения на убийство двух человек с использованием химического оружия, разработанного в России, и не задекларированного Россией в ОЗХО согласно своим обязательствам по Конвенции о запрещении химоружия".

МИД в субботу заявил о высылке 23 дипломатов в Британию - эта симметричная мера ожидалась. Они должны покинуть Россию в течение недели. Помимо этого, объявлено о еще двух направлениях "ответного удара". Во-первых, будет закрыто генконсульство в Санкт-Петербурге, а образовательный Британский совет прекратит работу. В Совфеде организацию обвинили в работе в интересах контрразведки.

Британия подозревает Россию в организации химической атаки в Солсбери, в результате чего были отравлены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Сейчас оба находятся в больнице в критическом состоянии. Британия объявила, что их отравили с использованием разработанного в СССР нервно-паралитического вещества "Новичок" и выслала 23 дипломатов РФ.