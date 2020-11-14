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Семь фирм - разработчиков вакцин от коронавируса стали целями хакеров из Strontium, Zinc и Cerium, заявили в Microsoft. Злоумышленники рассылали фишинговые письма и выдавали себя за представителей ВОЗ.
Vakcina
Vakcina
© Zuma Press / Scanpix

Хакеры из России и Северной Кореи в последние месяцы неоднократно совершали кибератаки на компании, разрабатывающие вакцины от коронавируса SARS-CoV-2, сообщили эксперты корпорации Microsoft в пятницу, 13 ноября. По их сведениям, злоумышленники пытались получить доступ к учетным записям сотрудников фирм.

Участники группировки Strontium (другие названия - Fancy Bear и APT28), которую связывают с Главным управлением Генштаба вооруженных сил России (ГРУ), действовали методом полного перебора паролей, а хакеры из КНДР рассылали фишинговые письма, объяснили в Microsoft. По их данным, киберпреступники из Zinc представлялись специалистами по подбору персонала, а участники группировки Cerium выдавали себя за представителей Всемирной организации здравоохранения.

Объектами внимания хакеров стали 7 "ведущих фармацевтических компаний" в Индии, Канаде, США, Франции и Южной Корее, сообщили в американской корпорации, не назвав конкретные предприятия. Все фирмы поставлены в известность, а пострадавшим от успешных действий киберпреступников предложена помощь, подчеркнули в Microsoft. "Мы считаем подобные атаки неприемлемыми и полагаем, что цивилизованному обществу следует осудить их", - отметили американские эксперты.

Распространение нового коронавируса в мире

Возбудитель заболевания COVID-19 с начала пандемии обнаружен почти у 54 млн жителей планеты. Свыше 1,3 млн больных умерли, около 37,5 млн выздоровели, указывает международная группа волонтеров Worldometer. Все больше государств вновь усиливают меры по борьбе с распространением инфекции.

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Deutsche Welle
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