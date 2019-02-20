Базирующаяся в США компания Microsoft сообщила в среду, 20 февраля, о новой серии кибератак в Европе.
По данным корпорации, на этот раз их объектами стали 104 аккаунта сотрудников Германского общества внешней политики, а также европейских филиалов Института Аспена и Германского фонда Маршалла Соединенных Штатов (GMF).
Как уточняет Microsoft, речь шла об учетных записях в Бельгии, Франции, Германии, Польши, Румынии и Сербии.
Сведения о нападениях в киберпространстве получили центр корпорации, занимающийся разведкой в области угроз безопасности, и подразделение по борьбе с цифровой преступностью.
След может вести к Генштабу ВС РФ
Специалисты Microsoft полагают, что к атакам причастна группа киберпреступников, известная как Strontium. Ранее ее связывали с Главным управлением (ГУ) Генштаба вооруженных сил России. В США утверждают, что она стояла за кибератакой на предвыборный штаб кандидата в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон.
Нападения были зафиксированы в период с сентября по декабрь 2018 года.
Microsoft расширяет защиту
В Microsoft отмечают, что в последнее время подобные атаки не ограничиваются разного рода кампаниями (к примеру, предвыборными), а распространяются на "аналитические центры и некоммерческие организации, работающие над темами, связанными с демократией, прозрачностью выборов и государственной политикой". Сотрудники этих НКО зачастую "находятся в контакте с правительственными чиновниками", отмечают в корпорации.
В ответ на рост угроз Microsoft сделала сервис AccountGuard, предназначенный для информационной безопасности, доступным еще в 12 государствах Европы, включая Францию, Германию, Швецию, Данию, Нидерланды, страны Балтии, Португалию, Словакию и Испанию.
Ранее стало известно, что спецслужбы все чаще фиксируют кибератаки на жизненно важные объекты в Германии.
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