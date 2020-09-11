Microsoft: Российские хакеры снова вмешиваются в американские выборы

Хакеры, связанные с Россией, Китаем и Ираном, все чаще атакуют предвыборные команды Дональда Трампа и его соперника-демократа Джо Байдена. Цель кибератак - получить компрометирующую информацию на людей и структуры, близкие к обоим кандидатам в президенты США, говорится в докладе экспертов компании Microsoft, опубликованном в четверг, 10 сентября.

По словам вице-президента Microsoft по безопасности пользователей Тома Берта, интенсивность кибератак увеличивается по мере приближения даты президентских выборов, намеченных на 3 ноября 2020 года.

Кибератаки затронули больше 200 организаций

Среди прочего, он выделил группу российских хакеров, имеющих отношение к военной разведке, которые уже пытались повлиять на ход американских выборов в 2016 году. В 2019 году эта группа пробовала получить доступ к личным данным политических советников, работающих и для Демократической, и для Республиканской партий, а также представителей экспертного сообщества - всего атаками были затронуты более 200 организаций, сказал Берт, не называя никаких имен.

Он также отметил, что китайские хакеры безуспешно пробовали скомпрометировать доверенную персону Джо Байдена, а кибератака иранских хакеров также осталась безуспешной. О том, были ли успешны действия российских хакеров, Берт ничего не сказал.

Вмешательство в выборы 2016 года

В июле 2016 года накануне президентских выборов в результате кибератаки на серверы Национального комитета Демократической партии США (DNC) почти 20 тысяч электронных писем, написанных или полученных чиновниками комитета, были опубликованы порталом WikiLeaks. Хакеры также атаковали комитет Демократической партии по выборам в Конгресс (DCCC), занимающийся сбором средств для претендентов на места на Капитолии. Американские эксперты по интернет-безопасности обвинили в этих атаках действующие из России хакерские группировки под названием Cozy Bear и Fancy Bear. Последнюю также обвиняют в кибератаке на компьютерные сети немецкого бундестага в мае 2015 года.