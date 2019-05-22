Напомним, 15 мая президент США Дональд Трамп подписал указ, позволяющий блокировать покупку американскими телекоммуникационными компаниями оборудования, представляющего угрозу для национальной безопасности. Вскоре Министерство торговли США внесло Huawei и 70 связанных с ней компаний в особый список, пребывание в котором означает запрет на получение оборудования и технологий от американских компаний без особого разрешения властей США. Из-за этого о приостановке партнерских отношений с Huawei объявили Google, Qualcomm, Intel, Broadcom и Xilinx. СМИ и эксперты заговорили о серьезном ударе по бизнесу Huawei, но 21 мая Министерство торговли США выдало Huawei временную лицензию сроком на три месяца. Эта лицензия позволяет компании обновлять софт на смартфонах и обеспечивать работу своего телекоммуникационного оборудования.
В настоящее время Huawei использует продукцию Microsoft в потребительском сегменте (компания выпускает ноутбуки с ОС Windows) и в сегменте b2b (софт американской корпорации установлен на серверах и решениях для хранения данных, а также используется в облачном сервисе Huawei Cloud).
"Как главный стратегический партнер Huawei в России мы реализовали значительное количество проектов с вендором, некоторые из них в масштабе всей страны, и ни на один из проектов решение Microsoft никаким образом не повлияет", – заявили в компании "Инфосистемы Джет", которая работает с Microsoft через дистрибутора. Также в компании отметили, что письма по поводу Huawei пока не получали.
По мнению директора по продукту ГК Astra Linux Романа Мылицына, прекращение сотрудничества с Microsoft не должно создать серьезных проблем для Huawei в ближайшие месяцы, поскольку у китайской компании есть серверные решения, основанные на Linux. Однако в потребительском сегменте разрыв сотрудничества может обернуться ухудшением совместимости продуктов на Huawei с Windows.
Производство ноутбуков не является приоритетным направлением для Huawei. Компания вышла на этот рынок только два года назад. Тогда в Huawei прогнозировали, что в течение 3-5 лет компания станет лидером рынка, но по итогам прошлого года Huawei не вошла даже в топ-5 поставщиков лэптопов. Об этом свидетельствуют данные компаний Gartner и IDC. Можно предположить, что разрыв отношений с Microsoft из-за позиции американских властей поставит крест на планах Huawei захватить лидерство на рынке ноутбуков.
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