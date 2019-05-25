Международный трибунал по морскому праву обязал Россию немедленно освободить два украинских военных корабля и вспомогательное судно и 24 украинских моряков, задержанных вблизи Керченского пролива в ноябре 2018 года, и позволить им вернуться на родину, удовлетворив тем самым требования Украины.
Ukraina reikalauja paleisti Rusijoje laikomus jos jūreivius
© Sputnik / Scanpix

Международный трибунал, заседающий в Гамбурге, в воскресенье огласил свое решение по требованию Украины об освобождении трех украинских военных кораблей, задержанных в Керченском проливе 25 ноября 2018 года.

Россия отказалась принимать участие в заседаниях трибунала.

Укранские военные корабли "Бердянск" и "Никополь" и вспомогательное судно "Яни-Капу" и 24 члена их экипажей были задержаны российскими властями вблизи Керченского пролива, оба берега которых Россия со времени аннексии Крыма считает своей территорией.

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В России украинские моряки обвиняются в незаконном пересечении границы.

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