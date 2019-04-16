"Укрнафта" обвиняла Москву в экспроприации АЗС в аннексированном РФ Крыму. Суд обязал Россию выплатить украинской компании свыше 44 млн долларов и возместить арбитражные расходы.
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Россия должна, согласно решению международного арбитража, выплатить украинской нефте- и газодобывающей компании "Укрнафта" 44,4 млн долларов (в пересчете - 39,25 млн евро) за экспроприацию ее активов на территории аннексированного украинского полуострова Крым. Об этом говорится в сообщении "Укрнафты", опубликованном во вторник, 16 апреля.

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Кроме того, российская сторона должна компенсировать украинской компании арбитражные расходы в размере 3,5 млн долларов (3,09 млн евро). К сумме компенсации добавляются проценты, начисляемые начиная с 22 апреля 2014 года. По состоянию на апрель 2019 года размер процентов составляет свыше 5,5 млн долларов (4,9 млн евро). Соответствующее решение Международный арбитражный суд принял 12 апреля.

Экспроприация 16 АЗС в Крыму

"Укрнафта" обвиняла Москву в нарушении обязательств российско-украинского двустороннего инвестиционного договора. После аннексии Россией украинского полуострова 16 автозаправочных станций, расположенных в Крыму, были экспроприированы "незаконными вооруженными формированиями государства-агрессора", говорится в сообщении компании.

В июне 2015 года "Укрнафта" обратилась в арбитраж ООН из-за активов в Крыму. Арбитраж определил, что в соответствии с двусторонним соглашением украинская компания является инвестором, а ее имущество в Крыму - инвестициями.

Deutsche Welle
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