Международные эксперты не подтвердили обвинения США о ядерных испытаниях в РФ

Организация Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) не подтвердила утверждение Пентагона, обвинившего Россию в тайном проведении ядерных испытаний. Как сообщили в среду, 29 мая, эксперты организации, их Международная система мониторинга работает в стандартном режиме и не обнаружила "ничего необычного", сообщает газета The Guardian.

В ОДВЗЯИ выразили уверенность в том, что система мониторинга способна обнаруживать ядерные испытания малой мощности, проводимые в нарушение договора. Эксперты подчеркнули, что система, более 300 станций которой развернуто по всему миру, работает эффективно. В свою очередь, в The Guardian отмечают, что в последнем ежегодном отчете Госдепартамента по контролю над вооружениями также не упоминалось, что Россия могла совершать атомные взрывы малой мощности.

Ранее глава разведывательного управления министерства обороны США генерал-лейтенант Роберт Эшли заявил, что Россия, "вероятно", не соблюдает мораторий на запрет ядерных испытаний в соответствии со стандартом нулевой мощности. Данное высказывание Эшли стало первым случаем обвинения США России в неисполнении своих обязательств по ДВЗЯИ.

Договор о запрете ядерных испытаний начал разрабатываться в середине 1990-х годов по инициативе большой группы стран и был одобрен Генеральной Ассамблеей ООН 10 сентября 1996 года.

ДВЗЯИ запрещает производить не только испытания ядерного оружия, но и атомные взрывы в мирных целях. Данный запрет носит всеобъемлющий характер и распространяется на все сферы (в атмосфере, в космосе, под водой и под землей).

На сегодня под ДВЗЯИ подписались 183 государства, в том числе США, Франция, yui-linkВеликобритания, Китай и Россия, однако для того, чтобы договор вступил в силу, необходимо, чтобы он был ратифицирован 44 странами, имеющими ядерное оружие или потенциальные возможности его создания (согласно списку МАГАТЭ).

Соединенные Штаты не ратифицировали ДВЗЯИ до сегодняшнего дня.