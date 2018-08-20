В дальнейшем правительство Алексиса Ципраса намерено самостоятельно привлекать средства на рынках капитала. Осуществленные в Греции реформы позволили заложить основу для "здорового и постоянного" роста экономики, указал Чентеро. Он отметил, что процесс продлился "значительно дольше, чем мы ожидали", однако теперь греческая экономика растет, появляются финансовые излишки в бюджете и торговле, а также снижается безработица.
В Германии считают, что греческая экономика вновь начала представлять интерес для инвесторов. "Благополучный конец европейской программы помощи - позитивный сигнал для самóй Греции и для всего Евросоюза", - заявил глава Федеральных объединений немецкой промышленности (BDI) Йоахим Ланг. Однако решены пока не все проблемы. "Греческое правительство должно сосредоточиться на дефицитах на рынках управления, юстиции, труда и продукции", - полагает Ланг.
При этом бывший министр финансов Греции Янис Варуфакис в интервью немецкой газете Bild раскритиковал нынешнее положение дел. "Греция стоит на той же точке, в той же черной дыре, и с каждым днем все больше в ней увязает, в том числе из-за того, что предписания кредиторов препятствуют инвестициям и потреблению", - полагает Варуфакис, а госдолг Греции не уменьшился, а вырос.
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