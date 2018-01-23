Без работы находятся 5,6 процента трудоспособного населения Земли. А почти 1,5 миллиарда человек обеспечивают себе работой лишь нищенское существование, сообщает Международная организация труда.
Bedarbis
© Shutterstock

Несмотря на благоприятную конъюнктуру, мировая экономика не справляется с полным обеспечением занятостью населения планеты. В 2017 году без работы находилось 192 миллиона человек, заявил в понедельник, 23 января, в Женеве глава Международной организации труда (ILO) Гай Райдер. Таким образом общий мировой уровень безработицы составляет 5,6 процента от трудоспособного населения Земли.

Сильнее всего безработица ударяет по северной Африке — там лишены занятости 11,7 процента населения или 8,7 миллиона человек. В северной, южной и западной частях Европы безработица находится на наиболее низком уровне с 2008 года — 8,5 процента.

По данным ILO, положительная динамика особенно очевидна в пострадавших от экономического кризиса Греции и Испании.

Однако наличие работы не является гарантией высокого уровня жизни. 1,4 миллиарда жителей Земли обеспечивают себе работой лишь нищенское существование. В ближайшие два года это число увеличится еще на 35 миллионов человек, утверждает Гай Райдер.

Между тем в связи с благоприятной экономической конъюнктурой в Германии вновь выросли показатели занятости. По итогам 2017 года число работающих выросло на 1,5 процента до 44,3 миллиона человек. Это наиболее высокий показатель роста занятости с 2007 года. Кроме того, еще ни разу со времени воссоединения Германии не было такого числа работающих граждан.

Deutsche Welle
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

В мире

В Германии 15-летний школьник убил своего одноклассника

В городе Люнен на западе Германии 15-летний школьник...

Пекин и Сеул раскритиковали США за протекционистские тарифы на импорт (1)

В США введены новые ввозные пошлины на импортные...

Что нового, кроме Трампа, принесет Давос-2018? (2)

23 января сильные мира сего в 48 раз встретятся в Давосе...

В Турции задержаны десятки человек по подозрению в пропаганде терроризма

Власти Турции задержали по подозрению в пропаганде...

ЕС изъял из черного списка офшоров восемь стран (1)

Совет Евросоюза исключил восемь стран из черного...

TOP новостей

В прошлом году "Газпром" занял почти 60% литовского газового рынка (182)

В прошлом году потребление природного газа в Литве...

Появились счета за отопление – суммы отличаются в 9 раз (39)

В декабре 2017 года стоимость отопления в типовых...

Торговые центры в Литве намерены отказаться от самых дешевых яиц (66)

Больше 90% покупателей в Литве покупают самые дешевые...

Архитектор польской экономики Бальцерович: мы сворачиваем на опасный путь Эксклюзивно  (21)

Министр финансов первого некоммунистического...

Potvynis Upės gatvėje Potvynis Upės gatvėje

В центре Вильнюса лопнула труба – улицу затопило водой  аварию должны ликвидировать до полуночи (21)

23 января в обеденное время на ул. Упес в Вильнюсе...