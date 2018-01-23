Несмотря на благоприятную конъюнктуру, мировая экономика не справляется с полным обеспечением занятостью населения планеты. В 2017 году без работы находилось 192 миллиона человек, заявил в понедельник, 23 января, в Женеве глава Международной организации труда (ILO) Гай Райдер. Таким образом общий мировой уровень безработицы составляет 5,6 процента от трудоспособного населения Земли.
Сильнее всего безработица ударяет по северной Африке — там лишены занятости 11,7 процента населения или 8,7 миллиона человек. В северной, южной и западной частях Европы безработица находится на наиболее низком уровне с 2008 года — 8,5 процента.
По данным ILO, положительная динамика особенно очевидна в пострадавших от экономического кризиса Греции и Испании.
Однако наличие работы не является гарантией высокого уровня жизни. 1,4 миллиарда жителей Земли обеспечивают себе работой лишь нищенское существование. В ближайшие два года это число увеличится еще на 35 миллионов человек, утверждает Гай Райдер.
Между тем в связи с благоприятной экономической конъюнктурой в Германии вновь выросли показатели занятости. По итогам 2017 года число работающих выросло на 1,5 процента до 44,3 миллиона человек. Это наиболее высокий показатель роста занятости с 2007 года. Кроме того, еще ни разу со времени воссоединения Германии не было такого числа работающих граждан.
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