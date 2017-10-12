"Разумеется, никакого согласия на снятие флагов российская сторона не давала", — заявила официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге в четверг, назвав снятие флагов "враждебной акцией".

В Москве расценивают случившееся как "надругательство над государственным символом России", добавила Захарова. По ее словам, Россия предпримет ответные действия, но какими они будут, в МИД пока не решили. "Возможно, делают это специально, намеренно, чтобы создать неблагоприятный фон для начала деятельности в России нового посла США господина [Джона] Хантсмана", — добавила Захарова. Ранее протест в связи со снятием флагов выразили в посольстве России в США.

В госдепартаменте США, комментируя заявление российского посольства, заявили, что с флагами при снятии обращались бережно. "Флаги на бывших консульских объектах в Сан-Франциско с уважением спустили, они хранятся внутри зданий", — цитирует агентство Рейтер комментарий чиновника госдепа.

Ситуацию вокруг российских дипломатических объектов также прокомментировал директор российской Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин. "Служба работает в том же режиме и добывает необходимую информацию", — сказал Нарышкин в ответ на вопрос РИА Новостей о том, повлияла ли ситуация на работу СВР в США.

В российской Госдуме заявили, что из-за инцидента с флагами откладывается поездка делегации депутатов в США. "Совет Госдумы принял решение отложить поездку делегации Госдумы в США в связи с тем, что на наших диппредставительствах были сняты российские флаги", — сообщили РИА Новости в аппарате Госдумы, добавив, что ожидают от США разъяснений и извинений.

Конфликт вокруг зданий

Российские дипломаты покинули здания генерального консульства в Сан-Франциско и торговых представительств в Вашингтоне в начале сентября, после того как США потребовали закрыть представительства в ответ на ограничение числа сотрудников американской дипмиссии в России.

Как сообщал коррреспондент Би-би-си, после того как здания покинули дипломаты, внутрь вошли несколько десятков полицейских. Российская сторона назвала произошедшее обыском, в котором принимали участие спецслужбы. Посольство России в США назвало помещения "захваченными". Российским дипломатическим работникам работать в этих помещениях не разрешается.

В госдепартаменте США настаивали, что все действия на территории российской дипломатической собственности проводились с соблюдением Венской конвенции и двусторонних соглашений, а сотрудники ФБР, вопреки заявлениям российской стороны, в этих действиях не участвовали.

При этом высылать российских дипломатов из страны власти США не стали. Как уточнила представитель госдепа Хезер Нойерт, Россия сохранила за собой занимаемые здания, но не может использовать их для дипмиссий.

Днем 2 октября российский МИД обвинил представителей США в незаконном проникновении в жилую часть генерального консульства России в Сан-Франциско, которое также было закрыто по требованию американских властей в начале сентября.

Москва считает действия властей США незаконными и намерена доказать это в суде. 10 октября стало известно, что интересы российской стороны в этом деле будет представлять американская компания White and Case, которая ранее представляла интересы России в деле ЮКОСа.

Дипломатические войны

В конце июля президент России Владимир Путин заявил, что Москва требует от США сократить число сотрудников своих дипмиссий в России более чем в два раза — до 455 человек.

Требования к американским дипломатам были предъявлены в ответ на закон, предусматривающий новые санкции против России. На тот момент закон еще не был принят: президент США Дональд Трамп подписал его только 2 августа. Спустя ровно месяц, 28 августа, Мария Захарова заявила в интервью телеканалу "Дождь", что США сами решили сократить численность дипмиссии в России.

Российским дипломатам в США грозит штраф за дым над консульством

29 декабря 2016 года уходящий президент США Барак Обама подписал указ о введении новых антироссийских санкций в связи с предполагаемым вмешательством Москвы в американские выборы.

Госдепартамент США в тот же день объявил персонами нон гра​та 35 российских дипломатов, обвинив их в том, что они действовали "не в соответствии с их дипломатическим или консульским статусом". Кроме того, в Вашингтоне заявили, что закрывают две российские дипломатические дачи в Мэриленде и Нью-Йорке.

21 августа посольство США в России объявило, что приостанавливает выдачу неиммиграционных виз. Как пояснили в посольстве, такие меры связаны с сокращением численности сотрудников дипмиссии США.

Очередной виток в дипломатическом противостоянии пришелся на 11 октября, когда директор департамента Северной Америки российского МИД Георгий Борисенко заявил, что Москва может выслать еще 150 американских дипломатов, руководствуясь "нерушимым принципом взаимности".