В разговоре с Русской службой Би-би-си Востриков рассказал, что в городе говорят о трагедии и почему люди не верят официальным данным.

"До последнего звонили"

"Судя по видеороликам — мы сами не знаем, больше нет никаких предположений — загорелось в самой дальней части. И пламя быстро распространилось, был большой дым, но люди все спаслись — с третьего этажа все выбежали. Может, кто-то пострадал, но в принципе все выбежали.

Там было три кинозала. Один из них был открыт — оттуда тоже все спаслись.

А два кинозала были заперты. Заперты по больной какой-то традиции, чтоб не проходили безбилетники. Опять же, это лишь предположение. Должен человек сидеть, дежурить, а они просто были заперты. Дым очень стихийно повалил, и люди оказались просто в ловушке. Но дым к ним поступал. Они все начали звонить в службы спасения, родственникам. Меня не было в городе, я только к 10 приехал. Но у меня сестренка там была, она родителям звонила.

Родители сестры] туда прилетели, скажем так, на полчаса быстрее, чем пожарные. И была возможность спасти. Если бы не были заперты двери, все бы выбежали. Был один человек, у него три девочки там сидели. Когда приехали пожарные, он им стал говорить: "Туда-туда (в кинотеатр — Би-би-си), пойдемте". Они за ним пошли, а потом кто-то сказал: "Нет. Инструкция — там пожар, туда!". И они просто пошли (в другое место) тушить очаг возгорания. Вот так все и было. А люди там просто остались, они до последнего звонили.

27 марта администрация Кемерово опубликовала список погибших и пропавших без вести в результате пожара. Имена сестры, жены и детей Игоря Вострикова числятся в списке пропавших без вести.

В четыре часа [вечера] мне позвонила жена [из кинотеатра]. У нее не было паники уже, паника была, когда она маме звонила, когда сестренка родителям звонила. Мне звонок от жены позже поступил, и она прощалась со мной. Родители рассказывают, что когда сестренка звонила, детишки мои — два года, пять лет и семь — они задыхались и кричали. Они (родители) их слышали. Уже когда Леночка мне звонила, жена моя, я уже детей не слышал. Я не понял, что происходит.

Она говорила: "Игорь, мы заперты, мы задыхаемся". Я говорил: "Лена, падайте на пол, прикладывайте тряпки". И это были последние слова: "Игорь, я тебя люблю". Все. После этого я про тряпки рассказывал, но она ответа не давала. Не было паники, это было уже последнее прощание. Детки уже, видать, на тот момент погибли.

"Цифры замалчиваются"

Дальше ситуация разворачивалась таким образом. Я вчера давал интервью у морга. Большое здание, у нас мальчишка случайно заскочил во вход и увидел там просто горы детских трупов. Без мешков, без всего, скопом. А людей на опознание приводили в самый угол здания, им показывали другую картинку: человек заходит и видит там 50-60 человек.

По данным МЧС, в результате пожара погибли 64 человека. Штаб родственников заявил, что среди погибших 41 ребенок. Следственный комитет заявил, что в морг доставлены тела 59 погибших, но помимо этого ведомство располагает заявлениями родственников о пропаже 67 человек.

Сегодня мы тут [на митинге] встретились. И одна заезженная пластинка — что 64 [погибших] и все, мы, мол, вам не врем.

Почему [у жителей города] есть вера, что количество жертв больше? Все эти источники в МЧС… Понимаете, у нас город маленький. Когда все хорошо, то каждый сам по себе. А у нас есть какая-то общинность, помощь друг другу. Люди под угрозой тюрьмы, не знаю, что они там подписывали, все равно информацию распространяют через родственников.

В социальных сетях распространялись сообщения о том, что при опознании погибших у родственников берут подписку о неразглашении данных. Следственный комитет в своем Telegram-канале не опроверг эту информацию и сообщил, что "подписание подобного рода документов предусмотрено уголовно-процессуальным законодательством и продиктовано прежде всего интересами потерпевших".

Второе — это большой торговый центр, большая площадка, три зала, каникулы, выходной день и информация о том, что в честь выборов билеты бесплатно раздавали. Залы были полные. Есть информация по бронированию, там в трех залах — порядка 300 человек. Один зал, допустим, освободился. Но это никак не 64. Завозили детей, семь автобусов мы насчитали.

И два зала полностью заперты. Пошел ужаснейший угарный газ, и пожарные расчеты опоздали. Вернее был шанс откачать — не откачать, но хотя бы тела были бы целы, а не угли. Я в 10 часов приехал, и все здание выгорело. Такая температура была, что металл плавился, а что говорить про людей".

После митинга в Кемерово губернатор региона Аман Тулеев на встрече с Владимиром Путиным пожаловался президенту, что "оппозиционные силы" разжигают конфликт из-за трагедии. "Вся оппозиционная сила в момент приехала: идут по домам, идут на предприятия, которые рядом расположены, в жилой сектор. Сегодня там где-то человек 200. Это вообще не родственники погибших", — заявил Тулеев.