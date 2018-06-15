Украинский режиссер Олег Сенцов, осужденный судом в России за терроризм, находится в заключении уже больше четырех лет. Многие в Европе считают его дело сфабрикованным. После объявления Сенцовым бессрочной голодовки международное сообщество все активнее выступает за его освобождение. Так, 14 июня, ровно через месяц после начала его голодовки, Европарламент принял резолюцию, посвященную ситуацию с правами человека в России. В первую очередь она касается Олега Сенцова, его имя вынесли и в название резолюции. За документ проголосовали 485 депутатов, против — 76, воздержались — 66 парламентариев.

Дебаты в Европарламенте: единодушие выступающих

В резолюции Европарламент требует от властей РФ "незамедлительно и безоговорочно" отпустить Олега Сенцова и остальных "более 70 украинских политических заключенных в России и в оккупированном Крыму". Это же касается и лиц, являющихся гражданами России, в частности Оюба Титиева, главы чеченского отделения правозащитной организации "Мемориал". Напомним, его арестовали в январе 2018 года за хранение наркотиков. "Арест Титиева является частью вызывающего беспокойство тренда арестов, атак, запугиваний и дискредитации независимых журналистов и правозащитников", — отмечается в резолюции.

Вначале пять крупнейших фракций Европарламента предложили каждая по своему проекту резолюции, но впоследствии их объединили в один. Потому поддержка была более чем ожидаемой. Перед принятием резолюции евродепутаты провели дебаты, выявившие единодушие.

Причина состоит в том, что в них вообще не принимали участия представители трех других фракций. Это касается и Левых, регулярно занимающих примирительную позицию в отношении России, и очень часто открыто пророссийской "Европы наций и свободы", и евроскептической "Европы сободы и прямой демократии". При этом, как известно, в Европарламенте каждая фракция имеет возможность представить свою позицию по поводу любого вопроса.

"Кремль снова и снова возобновляет ГУЛАГ"

Хотя евродепутаты вспоминали и о других политзаключенных, в первую очередь они говорили именно об украинском режиссере, отбывающем срок в колонии в городе Лабытнанги за полярным кругом. Неподалеку от нее находится город Салехард, являющийся, по словам представителя фракции Европейской народной партии (ЕНП) Яромира Штетины, одним из печально известных символов ГУЛАГа, ведь на строительстве железной дороги во времена СССР там погибло много политзаключенных.

"Кремль снова и снова возобновляет ГУЛАГ", — считает Штетина. "Давайте поможем освободить Сенцова, давайте остановим ГУЛАГ!", — призвал своих коллег чешский депутат, чем вызвал аплодисменты.

Представитель фракции либералов Пятрас Ауштрявичюс рассказал о погодных условиях в тех местах, где находится колония "Белый медведь", в которой отбывает срок Сенцова: "Температура может падать до минус 50 градусов, снег лежит и в июне. Какое символическое название для места, где медведи чувствуют себя свободно, а люди, как правило, не живут". Он выразил надежду, что Сенцов сможет выдержать голодовку, а двум его детям позволят увидеть отца.

Не становиться фоном для фото Путина

В день дебатов, 14 июня, в России стартовал чемпионат мира по футболу. Евродепутат от "зеленых" Ребекка Хармс (Rebecca Harms) напомнила слова Олега Сенцова о том, что если он умрет во время ЧМ-2018, это вызовет широкий резонанс и привлечет больше внимания к ситуации с политзаключенными в России. По ее словам, нынешняя резолюция Европарламента является попыткой поддержать призыв Сенцова.

Ранее несколько десятков евродепутатов призвали руководителей стран ЕС бойкотировать ЧМ-2018. Хармс при этом подчеркивала, что обычных болельщиков это обращение не касается. Рожа Тун из ЕНП ничего не имеет против того, чтобы государственные деятели из стран ЕС смотрели футбол. Но пока Сенцов и другие политзаключенные не на свободе, они не должны "становится фоном для триумфальных фотографий Путина".

"Я искренне надеюсь, что нарушения прав человека и международного права, ставшие нормой для Москвы, не потеряются в краткосрочных веселье, товариществе и праздновании, по-праву сопровождающих любой чемпионат мира", — указал депутат от "Европы консерваторов и реформистов" Чарльз Тэннок.

Ряд его коллег подчеркнули, что единственной причиной заключения Сенцова является то, что он осмелился выступить против Путина. "Мы не должны питать иллюзий, что незаконные действия Кремля удастся остановить в одночасье, но сегодня мы можем побудить Путина прочитать решительный призыв Европарламента", — подытожил социал-демократ Тибор Шаньи.

Евродепутаты хотели бы, чтобы ЕС поддержал их призыв и делами. В резолюции они призвали правительства стран-членов Евросоюза не только сохранить санкции против РФ, но и рассмотреть введение новых ограничительных мер против лиц, ответственных за задержания и осуждения политических заключенных.