Савченко подозревают в сговоре с целью организации и совершения государственного переворота, покушения на жизнь государственных деятелей, совершения теракта и в незаконном обращении с оружием.

Адвокаты депутата считают ее дело политически мотивированным, а сама Надежда Савченко назвала доказательства, обнародованные прокуратурой перед ее арестом, "бредом". Сразу после ареста Савченко объявила голодовку протеста. Ее родственников беспокоит отказ врачей комментировать состояние здоровья арестованной.

Скромные результаты следствия по делу Савченко

Первый месяц содержания под стражей Надежды Савченко, арестованной 22 марта прямо в здании Верховной рады, вероятно, не позволил следствию получить какие-либо результаты, которые оно могло бы обнародовать. Служба безопасности Украины (СБУ), которая проводит следственные действия по делу Савченко, лишь заверила, что "следователями СБУ под процессуальным руководством Главной военной прокуратуры в сжатые сроки проводятся необходимые действия, направленные на быстрое, полное и беспристрастное исследование всех обстоятельств совершения уголовных преступлений".

В списке таких действий — допросы подозреваемых, экспертизы на вменяемость в Киевском городском центре судебно-психиатрической экспертизы и судебно-психологическая экспертиза Савченко с применением полиграфа (детектора лжи). В официальном сообщении на своем сайте СБУ отметила, что и Савченко, и волонтер Владимир Рубан, который считается ее соучастником, "пользуясь своими процессуальными правами, отказываются от дачи показаний следствию".

СБУ также сообщает о тринадцати экспертных исследованиях оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, видео- и аудиоматериалов, выступлений и публичных призывов, об обзоре и анализе документов и предметов, изъятых по месту жительства и работы Рубана и Савченко.

Как утверждал, выступая в Раде, генпрокурор Украины Юрий Луценко, Савченко и Рубан пытались склонить офицеров одного из полков спецназначения Минобороны Украины к нападению на правительственные учреждения и парламент с целью вооруженного захвата власти. "Злоумышленники планировали установить гранатометы или на Трухановом острове, или на барже на Днепре, чтобы расстрелять центр Киева. Это был бы теракт по свержению украинского государства", — заявил Луценко и обвинил Савченко в намерении лично совершить теракт в зале Рады.

Таинственные экспертизы по делу Савченко

СБУ, со своей стороны, подчеркивает, что намерена завершить досудебное расследование дело Савченко "в разумные сжатые сроки". Но сестра Надежды Савченко Вера убеждена, что следствие явно забуксовало. Одним из признаков этого она считает продление срока следствия еще на полгода, хотя генпрокурор Луценко ранее заверял, что "следствие безупречное", и обещал быструю передачу дела в суд. "У них просто нет никакого дела на мою сестру, а полиграф не дал нужного им результата. Если бы дал, то они бы уже перед каждой камерой ими трясли", — указала Вера Савченко в интервью DW.

Она отметила, что вопросы стороны защиты не были заданы при экспертизе на полиграфе, а сама эта процедура длилась около восьми часов. Но ее результаты до сих пор не переданы ни родным, ни адвокату Надежды Савченко. В украинской прессе со ссылкой на анонимный источник в СБУ появились сообщения о том, что общественность сможет ознакомиться с результатами этих экспертиз лишь в суде, поскольку сейчас они представляют собой тайну следствия. Однако Вера Савченко выдвигает другую версию утаивания итогов экспертизы. "Политический заказ на Надю не выполнен ни во время психиатрической экспертизы, ни в ходе экспертизы на полиграфе. Поэтому они все сейчас в отчаянии", — заявила она DW.

Адвокат Савченко Олег Соловей рассказал, что предшествовавшая экспертизе на полиграфе психиатрическая экспертиза его подзащитной является обязательной проверкой вменяемости, которая назначается при любом уголовном производстве. Адвокат не исключил, что Надежда Савченко уже признана вменяемой, добавив, что это лишь его предположение, поскольку письменного заключения врача он не получил. "Если человек не понимал, что делает, и не вменяем, то его отправляют на принудительное лечение", — пояснил Соловей.

Протесты без общественной поддержки

Вера Савченко подтвердила, что после ареста ее сестра держит голодовку протеста, которую прерывала на три дня только лишь для экспертизы на полиграфе. "Она жалуется на боли в желудке. Но как я ни пыталась поговорить с врачами, осматривающими ее в изоляторе временного содержания, они избегают общения со мной", — посетовала Вера Савченко.

СБУ и Генпрокуратура признают, что арест Савченко и Рубана вызвал значительный общественный резонанс. Украинские телеканалы и пресса уделяют этой теме достаточного много внимания. В то же время прежней общественной поддержки у депутата Рады, похоже, нет. Так, на призыв Веры Савченко к киевлянам выйти 22 апреля, в минувшее воскресенье, на акцию "Надежда есть!" на Майдане откликнулось всего два десятка человек.

Однако зампредседателя партии "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко" Татьяна Проторченко продолжает требовать от властей организовать в изоляторе временного содержания СБУ работу общественной приемной депутата Рады. На своей странице в Facebook Проторченко написала, что граждане лишены права на прием и обращение к Надежде Савченко, и призвала всех желающих писать заявления в следственный отдел СБУ с просьбой разрешить прийти к ней на прием.