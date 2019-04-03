На выборах во вторник Лайтфут победила бывшего школьного учителя Тони Прекуинкла.
56-летняя Лайтфут, бывший федеральный прокурор, положила в основу своей предвыборной кампании тему борьбы с коррупцией в органах власти Чикаго.
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