"Мы знаем, как много страданий Германия причинила Греции во времена национал-социализма", — подчеркнула глава правительства ФРГ.

По словам Меркель, Берлин делает все возможное, чтобы обеспечить хорошие отношения с Афинами. Поддержка государствами друг друга — в интересах обеих сторон, отметила канцлер.

В беседе с греческим президентом Прокописом Павлопулосом Меркель выступила за "сильную, единообразную Европу" в свете "множества вызовов" и подчеркнула значимость единой политики в отношении беженцев внутри Евросоюза.

С апреля 1941 по сентябрь 1944 года Греция была оккупирована вермахтом. За это время погибло около 300 тысяч греков. Кроме того, в 1942 году "третий рейх" вынудил Национальный банк Греции выдать ему беспроцентный кредит в размере почти 500 млн рейхсмарок. Греческая счетная палата оценила сумму репараций от ФРГ в 162 млрд евро.

В свою очередь, германская сторона считает вопрос репараций закрытым. Германия в свое время выплатила жертвам национал-социалистического режима в Греции компенсации на общую сумму в 115 миллионов марок ФРГ, которые, по договору от 1960 года, покрыли все индивидуальные требования.

Меркель также одобрила позицию греческой стороны в вопросе переименования Македонии. В июне 2018 года премьер-министр Греции Алексис Ципрас и его македонский коллега Зоран Заев подписали Преспанское соглашение о переименовании Македонии в Республику Северная Македония. 11 января парламент в Скопье одобрил переименование страны. Это решение открывает Скопье путь в Евросоюз и НАТО. Теперь переименование Республики Македонии должен одобрить парламент Греции.